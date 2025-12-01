"Mi ángel": Lenny Kravitz y el tierno saludo a su hija Zoë Kravitz por su cumpleaños

Lenny Kravitz tuvo un hermoso gesto con su hija Zoë Kravitz en su cumpleaños. ¿Qué ocurrió? El icónico cantante y músico neoyorquino compartió tiernas fotos al lado de la modelo y actriz estadounidense dejando claro el amor de padre que tiene hacia ella.

En una primera foto se ve al intérprete de It Ain't Over 'Til It's Over abrazando por detrás a la actriz de The Batman mientras esta sonríe a la cámara.

En otra imagen se ve cómo Zoë, quien confirmó su romance con Harry Styles en setiembre, le da un beso en la mejilla a su progenitor, quien luce sus clásicos lentes oscuros y sus largas trenzas.

Eso no es todo. El compositor y productor musical dejó un mensaje acompañando la tierna publicación dedicada a su hija con Lisa Bonet. “Feliz cumpleaños a mi ángel. Te amo infinitamente”, escribió el cantante de Fly Away, I belong to you, Can’t Get You Off My Mind, Always on the Run, entre otros grandes éxitos.

Asimismo, diversos usuarios celebraron el post de Lenny Kravitz con su hija por motivos de su cumpleaños 37. “Eternamente solo para ella”, “Dos hermosas almas. Un vínculo de padre e hija como este es tan precioso”, “Muchas felicidades a los”, fueron algunos de los comentarios.

El cantante Lenny Kravitz celebró el cumpleaños 37 de su hija Zoë Kravitz.Fuente: Instagram

Zoë Kravitz y Harry Styles confirmaron su romance

Luego de ser vistos caminando juntos y tomados de la mano en Roma, Zoë Kravitz y Harry Styles confirmaron su romance al conocerse un encuentro oficial del ex One Direction con el propio Lenny Kravitz, padre de Zoë.

"Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, cultivando su romance con la misma elegancia con la que pisan la alfombra roja. Y ahora, con el visto bueno del mismísimo Lenny, la pareja entra en una nueva fase: la de la complicidad en familia", reveló la revista Hola!

Del mismo modo, se supo que en dicho encuentro entre los dos cantantes y la actriz "hubo risas, buena conversación y mucha sintonía entre suegro y posible yerno".

El citado medio mencionó que la reunión entre Zoë, Lenny y Harry se dio en uno de los restaurantes italianos más exclusivos de Nueva York, en setiembre de este año, donde disfrutaron de un almuerzo para "conocerse mejor".

"Ahora, y con su relación más que consolidada tras la esperada presentación entre suegro y yerno, Zoë y Harry atraviesan un momento especialmente dulce, tanto en lo personal como lo profesional", señaló Hola!

Happy birthday to my angel. I love you endlessly. pic.twitter.com/X5elzt4NO6 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) December 1, 2025

Zoë Kravitz rompió su compromiso con Channing Tatum tras tres años de relación

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso luego de tres años de relación. Fue en octubre de 2024 que la revista People dio a conocer que la pareja decidió separarse luego de trabajar juntos en la película Blink Twice, que fue el debut como directora de Kravitz y donde Tatum brilló como protagonista.

Apenas unas horas antes de que se hiciera pública la noticia de su separación, Channing compartió una publicación en Instagram, anticipando su próxima aparición en la nueva película de los hermanos Zellner con una captura de pantalla de un artículo de Deadline sobre el proyecto.

La historia de amor entre Channing Tatum y Zoë Kravitz comenzó a tomar forma en agosto de 2021, cuando fueron fotografiados paseando juntos por las calles de Nueva York.

Un mes después, la pareja fue vista en la Met Gala, y Tatum hizo oficial su relación en Instagram durante Halloween, compartiendo una foto de ambos disfrazados como la famosa pareja de Taxi Driver. El 2023, anunciaron su compromiso anulándolo un año después.