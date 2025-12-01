Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde fuerte y claro a quienes exigen que renuncie a la corona

La mexicana Fátima Bosch inició oficialmente su reinado en Nueva York y enfrentó las críticas sobre su victoria en Miss Universo 2025 con mensajes firmes, emotivos y directos.

Empezó el camino de la nueva reina. Fátima Bosch, Miss Universo 2025, regresó este fin de semana a América para iniciar oficialmente sus actividades como la nueva soberana universal, dejando atrás la acalorada polémica que surgió tras su coronación, marcada por un incidente con Nawat Itsaragrisil y cuestionamientos sobre la transparencia del certamen.

Semanas atrás, Bosch protagonizó uno de los momentos más tensos —y virales— de la competencia, cuando durante la imposición de bandas del 4 de noviembre, Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la increpó públicamente y llegó a llamarla “tonta”. El reclamo ocurrió porque, según él, la modelo se negó a grabar un video para promover una votación extraoficial.

Fátima Bosch volvió a América

Superado el impase y tras de su coronación como Miss Universo 2025, este domingo la cuenta oficial del certamen anunció que el trabajo de Fátima como sucesora de la danesa Victoria Kjaer empezaría esta semana en Nueva York. La mexicana llegó al Aeropuerto de Newark, donde fue recibida por la prensa local, que le consultó directamente por las críticas que ha recibido desde su victoria.

“Creo que todos saben que es falso… La organización es transparente. Este triunfo lo gané con arduo trabajo”, declaró a las cámaras de Despierta América, de Univision. “Mi triunfo desató mucha polémica. Creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo… y eso es lo que hoy está haciendo Miss Universo. Me honra ser parte de esto”, añadió.

¿Ha pensado en renunciar a la corona?

En otra entrevista difundida por Hoy Día de Telemundo, Fátima aseguró que jamás consideró dejar el título de Miss Universo 2025. “Yo me merezco esta corona y yo me merezco esta banda. Se pueden decir muchas cosas, pero la verdad solo es una: hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, el mismo compromiso. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané. Entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, expresó.

Y continuó: “Tengo 25 años. Yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele… porque atacan a mi familia y me atacan a mí. Pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad. Yo no voy a dejar de estar aquí. Estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales”.

El emotivo mensaje de Fátima Bosch

Este lunes, la Organización Miss Universo publicó un video reflexivo de Fátima Bosch sobre su misión como reina universal. “Soy una mujer que aprendió a mirarse de frente, a abrazar su historia y, sobre todo, a alzar la voz incluso cuando el mundo le pidió silencio. Sí, crecí siendo una niña neurodivergente, pero esa no es la única parte de mi historia. También crecí con un corazón valiente, con una sensibilidad profunda y con una fuerza que me enseñó que ser diferente también es una forma de ser auténtica”, dijo.

“Cuando era niña, no recuerdo haber visto a una celebridad o artista con quien identificarme y decir: ‘Si ella puede, yo también puedo’. Por eso, hoy mi misión es clara: convertirme en ese modelo a seguir, no solo para quienes se identifican conmigo, sino para todos aquellos que alguna vez sintieron que su autenticidad era demasiado… o muy poca”, continuó.

“Muchas veces pensé que los certámenes de belleza eran superficiales, hasta que descubrí una verdad que marcó mi vida: en los concursos te conviertes en la mujer que necesitaste cuando eras niña. Mi historia no es perfecta; es un camino con subidas y bajadas, pero también lleno de fe, fuerza y una determinación que jamás me dejó rendirme”, añadió.

Bosch cerró su mensaje con un poderoso párrafo: “Hoy hablo desde mi verdad y desde la misión que llevo en el corazón. Sí, soy Miss Universo, pero antes que eso, soy Fátima Bosch: una mujer auténtica, valiente, imperfecta y profundamente humana. Si mi voz rompe el silencio, si mi historia enciende esperanza o si mi autenticidad inspira a otros a no temer la suya, entonces todo habrá valido la pena”.

