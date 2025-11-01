Heidi Klum causa verdadero terror con su disfraz de Medusa en su fiesta anual de Halloween [VIDEO]

La modelo y presentadora Heidi Klum, reconocida como la reina de Halloween, sorprendió una vez más al transformarse en una impactante y aterradora Medusa durante su tradicional fiesta de Noche de brujas, que celebró en la ciudad de Nueva York.

La supermodelo llegó al evento luciendo una especie de corona cubierta de serpientes en movimiento, colmillos afilados y una larga cola de reptil, recreando al personaje de la mitología griega. Para complementar la originalidad del concepto, su esposo, Tom Kaulitz, se disfrazó de un soldado griego convertido en piedra.

Durante su paso por la alfombra roja, Klum declaró a Variety que considera importante seguir "haciendo arte en vivo" a pesar del auge de la inteligencia artificial (IA).

"Todavía deben existir personas que creen momentos con otras personas reales... para mí, eso es un arte hermoso", señaló.

¿Cómo se hizo el disfraz de Halloween 2025 de Heidi Klum?

Heidi Klum también reveló que su transformación fue el resultado del trabajo de un equipo de 15 artistas y que el diseño fue completamente pintado a mano. "Esto solo sirve para esta noche, una noche. Después, todo se va por el desagüe, por así decirlo, en la ducha", comentó entre risas.

Esta fue la edición número 24 de su famosa fiesta anual por Halloween. En años anteriores, Klum sorprendió al público con disfraces de Jessica Rabbit, de la novia de E.T., entre otros.

Actualmente, Klum volvió al reality show estadounidense Project Runway para la temporada 21, disponible en Disney+, luego de haber dejado el programa en 2018 tras conducirlo durante 16 temporadas desde su estreno en 2004.

También, junto a Tim Gunn, lanzó el concurso de moda Making the Cut para Amazon Prime Video, que debutó en 2020 y contó con tres temporadas.