Desorientado y sin voz: Justin Bieber expone mal estado de salud durante concierto de SZA [VIDEO]

Justin Bieber volvió a preocupar a sus fans tras su regreso a los escenarios luego de su participación en Coachella 2024. El músico canadiense de 31 años estuvo el último fin de semana en el concierto de la cantante SZA realizado en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California.

En efecto, el intérprete de Baby y Never Say Never acudió al evento junto a su esposa Hailey Bieber, quien estuvo entre el público grabando a su pareja. En los videos, compartidos por medios internacionales, se vio a Justin Bieber con una chaqueta de cuero negro mientras interpretaba el tema Snooze a dúo con SZA.

Ambos artistas intercambiaron versos, pasos de baile y cariñosos gestos. No obstante, lo que llamó la atención fue el comportamiento de Bieber, quien hacía un gran esfuerzo por cantar el tema y no desentonar la canción de SZA.

Del mismo modo, se pudo notar el rostro cabizbajo y los ojos desorientados de Bieber mientras que SZA le sostenía la cara con su mano. Acto, seguido el también compositor besó la mano de su colega mientras dejaba de cantar mostrando un mal estado de salud.

Eso no es todo. En otro momento, se pudo ver a Justin Bieber cerrando y abriendo los ojos a cada instante exponiendo una clara incomodidad mientras intentaba cantar junto con SZA, quien trató de ayudar al cantante a seguir de pie, pues este parecía perder el equilibrio.

Justin Bieber preocupó a sus fans tras ser visto en Coachella 2025

Justin Bieber estuvo en Coachella 2025 realizado en California en abril de este 2025. El cantante fue captado fumando —y bailando de manera extraña— causando preocupación entre sus fanáticos. Según se vio en varios videos, Bieber apareció entre la multitud del público de Coachella bailando con el torso desnudo mientras miraba el piso.

Además, se vio a Justin Bieber siendo abrazado por un DJ mientras el cantante fuma lo que sería un troncho de marihuana. En otro video, difundido en X (Ex Twitter), se le puede ver con una chaqueta ploma y sentado encima de un parlante fumando y moviendo la cabeza de arriba abajo dejando ver una clara desorientación. Esta no es la primera vez que el cantante tiene comportamientos extraños y altisonantes.

Días antes, el cantante increpó a un grupo de paparazis saliendo de una cafetería en Palm Springs. “¡Solo les importa el dinero! No les importa los seres humanos. ¡Fuera! ¿El dinero es lo único que les importa chicos? ¿Qué saben ustedes de la gente?”, gritó a los fotógrafos.

Justin Bieber se defendió de críticas tras ser visto en Coachella 2025

Justin Bieber se defendió de las críticas vertidas en su contra. Por medio de Instagram, el cantante canadiense difundió mensajes de reflexión citando a Dios para afirmar que “es demasiado imperfecto”. Esto, luego de ser visto fumando y tambaleándose en el festival musical Coachella 2025 en abril de este año.

"Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”, escribió el cantante en un post en la mencionada red social.

Como se sabe, Justin Bieber suele colocar citas bíblicas en sus redes sociales en referencia a su fe. El intérprete de One Time fue bautizado en la religión evangélica el 2014 por Varl Lentz, conocido pastor de la iglesia Hillsong.

“Nada nos descalifica de experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida. Hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva (…) y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”, sostuvo.

