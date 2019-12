Justin Timberlake le pidió perdón a su esposa Jessica Biel por tomarse de las manos con una compañera de trabajo. | Fuente: AFP

Los rumores alcanzaron a Justin Timberlake y ahora él decidió romper su silencio para aclararlos. El actor le pidió perdón a su esposa Jessica Biel, a través de un comunicado, después de la polémica en la que se vio envuelto por unas fotos con su coestrella que publicó el diario "The Sun".

En las imágenes, se ve al también cantante en la terraza de un bar junto a su compañera Alisha Wainwright, con quien trabaja en la cinta "Palmer". Ambos bebían unas cervezas. Las fotos muestran momentos de complicidad incluso, en un momento, él le toma de la mano y le toca la cintura a la actriz.

Para terminar con los rumores sobre su matrimonio de siete años, Justin Timberlake lanzó un comunicado en su perfil de Instagram. Él hizo un mea culpa y pidió perdón a esposa Jessica Biel por todo el daño que las fotos han causado en su familia.

"Hace unas semanas cometí un error de juicio ─pero dejénme ser claro─ nada pasó entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sabido actuar mejor", dice el recordado cantante de NSYNC.

"Este no es un ejemplo que quiero para mi hijo", recalcó Timberlake. "Le pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar una situación tan vergonzosa. Ahora estoy enfocado en ser el mejor marido y padre que puedo ser", señaló.

Por su parte, el representante de Alisha Wainwright explicó a "People" que no sucedió nada entre los artistas. "No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos. Se puede malinterpretar, pero de verdad que no era nada de lo que se ha contado, estaban todos juntos y tienen gran complicidad, pero nada más", aseguró.

Justin Timberlake, de 38 años, y Jessica Biel, de 37, se casaron en el 2012. Ellos son padres de Silas Randall Timberlake. (Con información de Europa Press)