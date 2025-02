Kanye West asegura que tiene autismo: "Cuando la gente me dice que no haga algo, lo hago"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kanye West contó que fue diagnosticado con autismo. En diálogo con Justin Laboy, en el podcast The Download, el popular rapero estadounidense señaló que primero le dijeron que tenía trastorno bipolar pero que, conversando con su esposa Bianca Censori, se dio cuenta de que en realidad es "un caso de autismo".

"Fui a ver a un médico (…) Mi esposa me llevó a que me hiciera eso porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y descubrí que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo", manifestó el empresario.

En ese sentido, el también productor discográfico mencionó que saber que tiene autismo lo ayudó a conocerse así mismo. "El autismo te lleva a una especie de ‘Rain Man’ (…) Cuando la gente te dice que no hagas algo, te limitas a hacerlo. Y ese es mi problema", resaltó.

En otro momento, Kanye West, quien estuvo casado con la socialité Kim Kardashian hasta diciembre de 2022, puntualizó que cuando sus fans le pidan que haga un álbum "de una determinada manera, lo hará al revés". "Es muy difícil para ellos, porque es como un hombre adulto: no puedes tomar el control de su cuenta bancaria, no puedes controlar lo que digo en Twitter", agregó.

Bianca Censori, esposa de Kanye West, desató controversia en los Grammy 2025 con un look transparente. | Fuente: EFE

Kanye West contó que fue diagnosticado con trastorno bipolar

El 2019, Kanye West reveló que sufría de trastorno bipolar. Fue en una conversación con David Letterman, que el intérprete de I Wonder y Stronger decidió hablar sobre su diagnóstico y cómo consiguió acabar con el "fuerte estigma" sobre su salud mental. "La gente puede decir lo que quiera al respecto y discriminar de cualquier manera", mencionó.

"No he tomado medicación desde que descubrí que el trastorno bipolar no era el diagnóstico correcto (…) Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que aporto al mundo. Vale la pena intensificar el tratamiento, siempre y cuando todos consigan la creatividad", manifestó.

Cabe mencionar que Kanye West enfrenta una nueva demanda por presunta agresión sexual por parte de la modelo Jenn An, quien afirmó que West la agredió durante la grabación de uno de sus videoclips en 2010.

En junio pasado, el rapero fue denunciado por una exasistente por acoso sexual, incumplimiento de contrato, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil, y en abril fue demandado por otro exempleado por discriminación racial, acoso y despido injustificado.

Kanye West se separó de la socialite Kim Kardashian en diciembre de 2022. | Fuente: EFE

Bianca Censori, esposa de Kanye West, generó polémica en los Grammy 2025

Kanye West y su esposa, la modelo Bianca Censori, sorprendieron en la alfombra roja de los Grammy 2025, cuando ella apareció con un minivestido transparente que dejaba poco a la imaginación.

La gala, celebrada en Los Ángeles el último domingo, recibió a West y Censori vestidos completamente de negro. Él con un look de gafas oscuras, camiseta y pantalón; ella envuelta en un largo abrigo de piel con cuello alto. Sin embargo, pasó lo inesperado: Censori se dio la vuelta, dejó caer el abrigo y reveló un vestido de malla translúcida.

Junto a Kanye West en el centro de la alfombra roja, la modelo australiana mostró su arriesgado look, que desató de inmediato una ola de reacciones en redes sociales. A pesar de la controversia, TMZ informó que ni la seguridad del evento ni la policía intervinieron.

Luego de su impactante aparición, la pareja no fue vista dentro del recinto de la ceremonia, aunque West estaba nominado a Mejor canción de rap. En su lugar, fueron captados en una fiesta organizada por el influencer Justin LaBoy en Hollywood.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis