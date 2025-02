Kanye West y Bianca Censori: todo lo que se sabe sobre su relación y su comentado divorcio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apenas ha pasado un mes y medio desde que comenzó el 2025, pero para Kanye West ya es, sin duda, su peor año hasta la fecha.

Primero, generó controversia en los Grammy 2025 al desfilar con su aún esposa, Bianca Censori, quien usó un vestido transparente que acaparó titulares. Luego, incendió las redes con comentarios en los que elogió a Hitler y defendió la esclavitud. Su agencia de talentos lo despidió y, ahora, la prensa internacional asegura que su matrimonio está en crisis.

¿Kanye West y Bianca Censori se divorcian?

Según reportes de TMZ y The Daily Mail, Kanye y Bianca se habrían separado tan solo once días después del escándalo de los Grammy, cuando ella sorprendió a todos al quitarse el voluminoso abrigo con el que llegó para revelar un atuendo que no dejaba nada a la imaginación.

Los rumores de separación van tomando fuerza, pues los medios afirman que ambos ya han contactado a sus abogados. Ninguno ha hablado públicamente sobre el tema, pero hay señales en redes sociales: Kanye ocultó todas sus publicaciones en Instagram y Bianca puso su cuenta en modo privado.

West y Censori se casaron en enero de 2023 en una ceremonia privada y, desde entonces, vivieron un romance frenético. Sin embargo, de acuerdo con The Daily Mail, la relación habría llegado a su fin con un acuerdo: Bianca, quien fue ejecutiva de la marca Yeezy, recibiría 5 millones de dólares tras el breve matrimonio.

Bianca Censori causó revuelo en los Grammy 2025 al lucir un vestido transparente en la alfombra roja.Fuente: AFP

Los últimos días juntos de Kanye West y Bianca Censori

La última vez que se vio a Kanye y Bianca juntos fue en una fiesta posterior a los Grammy. Poco después, Kanye desató otra tormenta mediática con publicaciones en X (antes Twitter), donde defendió la esclavitud, volvió a elogiar a Hitler y exigió la liberación de Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta cargos por tráfico sexual y asociación ilícita.

El escándalo no quedó ahí. Ye, como también se hace llamar, compartió contenido pornográfico en la plataforma, lo que llevó a Elon Musk a censurar su cuenta. Finalmente, el propio rapero la desactivó. Y cuando parecía que nada podía sorprender más, Kanye aprovechó el Super Bowl 2025 para lanzar un comercial que dirigía a su sitio web… donde vendía camisetas con una esvástica.