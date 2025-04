Karely Ruíz responde a ofensas por cambios en su cuerpo tras ser madre: "Yo no me meto con nadie"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karely Ruíz se cansó de las críticas a su cuerpo luego de convertirse en madre. La famosa modelo mexicana de OnlyFans usó sus redes sociales para expresar su molestia por las "ofensas" de varios usuarios hacia ella fijándose en un aparente cambio físico luego de dar a luz a su primera hija.

Por medio de un breve video, Ruíz, visiblemente indignada, recalcó que se considera "una buena persona", por lo que mencionó no entender los comentarios negativos hacia ella.

"Muchas mujeres y hombres me dicen que mis bubis están casi en el suelo, ¿por qué será? O sea, yo ni me meto con nadie, lo único que hago es ayudar a la gente, a los perritos y a todos. Soy buena persona y todavía me ofenden", comenzó diciendo la popular influencer.

Seguidamente, Karely Ruíz señaló que es víctima de "hate" en Internet y exhortó a las personas a parar con sus calificativos los cuales considera ofensivos.

"Me dicen cosas y me tiran 'hate'. ¿Yo qué les hago? Aparte, ahora estoy lactando, o sea, obviamente, es súper obvio que van a caer (mis senos) porque yo tengo mucho busto y ahora, por tener leche, es super normal. ¿Por qué la gente no entiende?", exclamó la modelo de 24 años.

💬 La modelo e influencer Karely Ruiz ha sido blanco de comentarios sobre los cambios en su físico tras haber dado a luz a una niña. En un video, respondió a quienes la critican por su busto, señalando que actualmente está lactando y es normal que su cuerpo cambie.



Además,… pic.twitter.com/6nbctdLEYV — INFO7MTY (@info7mty) April 1, 2025

Karely Ruíz niega que regale "lipos" a sus seguidoras

Karely Ruíz aseguró que nunca ha cuestionado el aspecto de otras mujeres. Por medio de un comunicado, compartido el último lunes en Instagram, la modelo mexicana negó que esté regalando operaciones a sus seguidoras y pidió a sus críticos no cuestionarla más.

"Quiero pruebas dónde, según ustedes, yo hablo mal de las mujeres, (y dicen que) me la paso regalando 'lipos' (a mis seguidoras) para que se vean más lindas. Ya pónganse a hacer dinero, qué hueva que siempre me tengan que meter o mencionarme para pegar (…) Yo sé lo que soy", escribió.

Cabe resaltar que, semanas atrás, la propia Karely Ruíz sorprendió a todos sus seguidores al anunciar un sorteo para una cirugía estética para el crecimiento de busto. La modelo señaló que dicho procedimiento sería a cargo de su cirujano plástico de su confianza con quien se intervino "en varias ocasiones".

Luego de publicar unos videos donde aparece bailando y mostrando sus pronunciadas curvas, Karely Ruíz se animó este martes a publicar una foto de su pequeña hija anunciando que cumplirá dos meses este miércoles 2 de abril.

Karely Ruiz es una famosa influencer y modelo mexicana de OnlyFans. | Fuente: Instagram

Karely Ruiz presentó al padre de su hija

Después de confirmar su embarazo en agosto de 2024, Karely Ruiz dejó en claro que no tenía intención de abandonar la creación de contenido para adultos. A pesar de las críticas que recibió en redes sociales, se mantuvo firme en su decisión e incluso presentó públicamente al padre de su hija.

Así, la joven de 24 años confirmó en TikTok que su pareja es el colombiano Jhon Echeverry, un DJ que ha venido ganando notoriedad desde que se saliera a la luz su vínculo con la modelo mexicana. "Aquí está el papá, para que duerman a gusto", respondió la influencer a sus críticos junto a una fotografía donde ambos posan juntos.

Además de confirmar la identidad de su pareja, Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al revelar que ya está casada con el colombiano. La confesión surgió en respuesta a la pregunta de un fan sobre si ya habían formalizado su relación. "Sí, ¿quieren fotos de cuando me pidió matrimonio?", respondió la influencer.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis