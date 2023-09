Karol G se borró el tatuaje con el nombre de Anuel AA que tenía en la mano

Ya no es secreto que Karol G enterró lo que quedaba de su relación con Anuel AA. Después de que terminaron hace unos años, la cantante colombiana se ha dado una nueva oportunidad en el amor con Feid y, para que no quede duda que ha pasado la página, decidió borrar el tatuaje que se hizo con su expareja en el 2018.

Como se recuerda, en el 2018, la Bichota se tatuó el nombre verdadero de Anuel en la mano derecha. Actualmente, trató de disimularlo con maquillaje, pero esta vez, decidió eliminarlo con láser.

En una reciente imagen compartida en sus redes sociales, Karol G posó con una falda ceñida y un top en tonos rosados. Si bien su atuendo llamó la atención, sus seguidores se dieron cuenta de ese detalle.

“Qué bonita te ves sin ese tatuaje”, “Se está borrando el tatuaje, finalmente”, “Tatuaje borrado, ya valiste, Anuel”, “Eso es, siempre para adelante”, “¡Tatuaje de Anuel fuera!”, fueron algunos de los comentarios en su publicación que ya cuenta con más de 4 millones de ‘Me gusta’.

¿Para Anuel AA? Karol G lanza Mi ex tenía razón

Karol G lanzó Mi ex tenía razón, un tema que forma parte de su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season). Su letra llamó la atención de sus seguidores, ya que muchos creen que colombiana compara la relación entre su expareja, el puertorriqueño Anuel AA, y a su novio actual, el cantante Feid.

"Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices: 'Mi amor'", dice la canción.

A parte de su letra tiene, la melodía de la canción tiene el estilo de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, quien, según reveló la colombiana, es su máximo referente en la música.

"Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla te amo", escribió la cantante en Instagram.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice parte de la letra.