Kate Middleton: ¿cómo reaccionó Londres tras el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales?

Adolfo Dammert, presidente de la Liga Peruana Contra el Cáncer, expresó su consternación ante el anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien reveló haber sido diagnosticada con cáncer, aunque sin proporcionar detalles específicos sobre el tipo de neoplasia que enfrenta.

Dammert, quien recibió la noticia estando en Londres, fue testigo del impacto que este anuncio ha tenido en la población británica, especialmente después de la reciente operación de próstata del rey Carlos III, quien también enfrenta el cáncer.

"Toda Inglaterra está consternada con la noticia. Primero fue el rey Carlos III, quien se somete a una operación de próstata por dos señales de cáncer. Luego vino el silencio, sospechas de todo tipo tras la operación de la princesa Catherine. El hecho de que ella haya revelado su diagnóstico ha sido un golpe muy duro a los ciudadanos ingleses que le tienen mucho cariño", precisó en Ampliación de Noticias.

A pesar de las dificultades, Dammert elogió la actitud de Kate Middleton, quien actualmente se encuentra bajo una terapia provisional.

"Kate ha actuado de una manera admirable, como una madre ejemplar. Esperó hasta que inicien las vacaciones escolares por Pascua Florida (Semana Santa) para dar a conocer su mensaje.

La princesa de Gales anunció el diagnóstico de cáncer el 22 de marzo de 2024. | Fuente: RPP

La importancia de los chequeos preventivos

El presidente de la Liga Peruana Contra el Cáncer dijo que le sorprendió la falta de sospechas previas sobre el cáncer en los casos del rey y de la princesa, lo que -dijo- subraya la imprevisibilidad de esta enfermedad.

"Lo terrible de esto es poder comprobar, una vez más, que el cáncer no respeta a nadie. En ambos casos, tanto el rey Carlos III como Kate Middleton, no se sospechaba que fuera cáncer". expresó. "A mí me llama la atención de cómo, sin esas sospechas de cáncer, las biopsias y operaciones posteriores pudieron detectar el cáncer".

En ese sentido, Adolfo Dammert hizo un llamado a la población peruana a realizarse chequeos preventivos, destacando la importancia de la detección temprana del cáncer para salvar vidas.

"Sorprendentemente, estando acá en Londres, me agarra la noticia y obviamente como presidente de la Liga Peruana Contra el Cáncer, quiero averiguar lo máximo posible para poder ayudar a la gente en el Perú y convencerlos de que por favor, se hagan un chequeo preventivo para que el cáncer pueda ser detectado a tiempo", concluyó.

