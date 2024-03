Hermano de Kate Middleton expresa su apoyo con emotiva foto de la infancia: "Estamos contigo"

Kate Middleton ha remecido al mundo al anunciar que padece de cáncer. Por medio de un video difundido este viernes en las redes sociales de la Familia Real, la princesa de Gales reveló que ha recibido tratamiento especial en los últimos meses luego de que fuera operada por una afección abdominal el último 16 de enero.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, expresó la esposa del príncipe William.

Por su parte, James Middleton, hermano menor de Kate, decidió emitir un mensaje de apoyo a su familiar publicando una emotiva fotografía de la infancia. En la instantánea se ve a Kate Middleton en su adolescencia con un polo con cuello y una sonrisa en su rostro cargando una mochila. A su costado, aparece James mucho más pequeño con un polo de cuello color rojo.

“A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta (enfermedad) contigo también”, escribió el empresario de 37 años demostrando que recuerda siempre a su hermana mayor. La foto, hasta el momento, tiene más de 77 mil reacciones y más de 3,700 comentarios.

Rey Carlos III dijo estar orgulloso de Kate Middleton

El rey Carlos III señaló que está "muy orgulloso" de Kate Middleton, princesa de Gales, por "su valentía al hablar como lo hizo", poco después de que ella revelara un diagnóstico de cáncer en una declaración en vídeo.

Charles, que se encuentra en tratamiento contra el cáncer, aseguró que permanece en "estrecho contacto con su querida nuera", afirmó un portavoz del Palacio de Buckingham.

Cabe resaltar que el rey Carlos III también se enfrenta ahora a la enfermedad de cáncer, apenas un año y medio después de haber asumido la corona británica.

El último 26 de enero, el monarca fue intervenido por un agrandamiento de próstata benigno tras reconocer abiertamente su afección, con el fin de concienciar a la ciudadanía de someterse a controles.

Kate Middleton: “Me estoy fortaleciendo cada día”

Kate Middleton detalló que vino recibiendo el apoyo de su esposo, el príncipe William, durante los meses de su tratamiento. Del mismo modo, explicó que “le tomó tiempo” contar de su enfermedad “de la manera apropiada” a sus hijos: George, Charlotte y Louis.

"Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos", añadió.

Asimismo, Kate Middleton exhortó a todos sus seguidores a que comprendan que tanto como ella como su familia “necesitan algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completa su tratamiento”. “Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, precisó.

