Kate Middleton: la foto editada que desató teorías conspirativas y crisis en la corona británica

Una imagen manipulada fue suficiente para desatar una oleada de especulaciones sobre la salud de Catherine, princesa de Gales, generando un aluvión de rumores y teorías conspirativas que han sacudido la web durante una semana. Este fenómeno mediático ha sido bautizado como el Kate Gate.



La tormenta se desató después de que la princesa, cuyo verdadero nombre es Kate Middleton, admitiera que la foto oficial en la que aparecía junto con sus hijos en el Día de la Madre estaba editada. Tras pedir disculpas, la imagen fue retirada de circulación, pero el daño ya estaba hecho.

"Gracias por sus amables deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses", escribió en Instagram Kate Middleton.Fuente: Instagram: @princeandprincessofwales

¿Por qué ha alarmado la foto editada de Kate Middleton?

A mediados de enero, se anunció a través de un comunicado oficial que Kate Middleton, princesa de Gales, se había sometido a una intervención quirúrgica abdominal. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto.



Desde entonces, la esposa del príncipe William, heredero de la corona británica, se ha ausentado de la esfera pública mientras se recupera de la operación. Esto ha generado todo tipo de especulaciones en las redes: desde problemas maritales hasta la posibilidad de que no estuviera viva.



El domingo, 10 de marzo, el Palacio de Kensington publicó la polémica fotografía en redes sociales, supuestamente tomada por William. Fue la primera foto oficial desde la operación de la princesa, de la cual no se conocieron detalles.



Los internautas rápidamente comenzaron a desmenuzar la imagen y señalar sus inconsistencias. Tras la retirada de la imagen por parte de las principales agencias noticiosas, la princesa pidió disculpas en un comunicado, pero no explicó por qué había editado la foto.

La polémica imagen editada de Kate Middleton y sus hijos generó un gran revuelo en la prensa británica.Fuente: AFP

¿Qué dicen las redes sobre Kate Middleton?

El secretismo del Palacio de Kensington y la gestión de las relaciones públicas del caso aumentaron las especulaciones sobre la salud de Kate Middleton, atrayendo la atención incluso de quienes normalmente no siguen a la realeza británica.



Algunos se cuestionaron si Middleton fue la responsable de editar la foto, como afirma la versión oficial, mientras que otros, tras consultaron a especialistas en jardinería, sugieren que la planta que aparece en el fondo tendría demasiadas hojas para esta época del año en Inglaterra.



Los más escépticos pidieron explicaciones sobre el paradero de la princesa, de quien no se sabe desde su operación en enero, mientras que algunos especularon con humor que habría dejado a su familia para hacer un curso intensivo de Photoshop.

nueva foto sospechosa de Kate Middleton pic.twitter.com/R84vwBjJXD — Johnny Perovic (@juanpetooloko) March 16, 2024

Las consecuencias de la foto editada de Kate Middleton

La imagen manipulada de Kate Middleton, la princesa de Gales, llega en un momento de creciente preocupación sobre la difusión de información falsa o engañosa en contenido visual, especialmente con los avances de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).



El episodio también ha llevado a muchos a cuestionar si la corona británica ha divulgado otras fotos adulteradas en el pasado. Medios como CNN han iniciado una revisión de todas las fotos cedidas previamente a los medios por el Palacio de Kensington.



Este clima de desconfianza en línea ha reavivado los pedidos por que haya una mayor transparencia, incluso entre los miembros de la realeza británica caracterizados por su discreción. "Deberían oponerse a la desinformación, no contribuir con ella", escribió en redes Catherine Mayer, autora del libro Carlos: el corazón de un rey.

El Palacio de Kensington ha optado por no proporcionar mayores detalles sobre la salud de Kate Middleton.Fuente: AFP

