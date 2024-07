Kate Middleton reaparecerá en la final masculina de Wimbledon sin el príncipe William

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kate Middleton, quien fue diagnosticada con cáncer en marzo, asistirá el domingo a la final masculina del torneo de tenis de Wimbledon, según anunció el Palacio de Kensington el sábado en un comunicado.



Middleton, de 42 años, esposa del príncipe heredero William, "asistirá a la final masculina individual del campeonato de Wimbledon el domingo 14 de julio", detalló el palacio, residencia oficial de los príncipes de Gales.



El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrentarán el domingo en la final de Wimbledon, repitiendo el emocionante partido por el título del año pasado, en el que Alcaraz ganó en cinco sets.



Según informó la prensa británica, la princesa entregará el trofeo al ganador del partido. Su esposo William, de 41 años, asistirá el mismo día a la final de la Eurocopa de fútbol en Berlín, donde jugarán Inglaterra y España.

¿Qué ha pasado con la princesa Kate Middleton?

Después de varios meses de ausencia en actos públicos debido a su cáncer, del que se desconocen detalles, Kate Middleton reapareció en público el 15 de junio durante el desfile de cumpleaños del rey Carlos III.



Ese día, Middleton asistió al Desfile del Estandarte (Trooping the Colour), un evento protocolario celebrado desde 1748 para conmemorar los cumpleaños de los soberanos británicos.



La popular princesa de Gales había anunciado su asistencia tras indicar que está "teniendo buenos progresos, pero como cualquiera que pase por la quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos".



La última aparición pública de la princesa antes de este evento en junio fue en diciembre. En enero, Kate se sometió a una operación abdominal, y el 22 de marzo, en un video, anunció su diagnóstico de cáncer, poniendo fin a dos meses de especulaciones sobre su salud.

Kate Middleton, princesa de Gales, reapareció en redes sociales en junio tras ser diagnosticada con cáncer.Fuente: Palacio de Buckingham, Matt Porteous

¿Cómo se encuentra Kate Middleton tras su diagnóstico de cáncer?

A mediados de junio, Kate Middleton hizo su primera aparición en redes sociales desde que compartió públicamente la noticia de su cáncer en un emotivo video en marzo. En un mensaje acompañando la imagen, la princesa de Gales escribió: "Estoy progresando bien". No obstante, confesó que, como cualquier persona en tratamiento de quimioterapia, experimenta "días buenos y días malos".



"He quedado impresionada por todos los mensajes amables de apoyo y aliento durante los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí, y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles", escribió. Continuó diciendo: "Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabe, hay días buenos y días malos".



"En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que ceder y descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien", agregó. "Es un placer involucrarme en la vida escolar, pasar tiempo personal en cosas que me dan energía y positividad, así como comenzar a hacer un poco de trabajo desde casa".

