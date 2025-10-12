Zion fue dado de alta tras sufrir accidente de tránsito: ¿Cuál es su estado de salud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante puertorriqueño Zion, del recordado dúo Zion & Lennox, ya se encuentra en su hogar tras haber permanecido hospitalizado en una clínica de Puerto Rico.

A través de un comunicado difundido por su equipo, se informó que el artista “ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas”.

Zion también quiso expresar su agradecimiento al personal médico del Hospital Centro Médico, al jefe de seguridad, señor Carrasquillo, y a todo el equipo que lo atendió durante su recuperación.

“Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos”, señala el comunicado.

Los seguidores del intérprete de Zundada y Otra vez continúan enviando mensajes de apoyo en redes sociales, celebrando su mejora y deseándole una pronta y completa recuperación.

Comunicado de Zion sobre su estado de salud.Fuente: Instagram: @zion

¿Qué le pasó a Zion?

A inicios de este mes, se informó que Zion había sido hospitalizado en una clínica de Puerto Rico, luego de sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

“Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente”, dijeron en un comunicado de prensa Baby Records -disquera de Zion- y Nu Form Management -su empresa de representación-, publicado en la cuenta de Instagram del artista.

Zion formó parte del famoso dúo Zion & Lennox

Zion fue miembro del dúo de Zion y Lennox por más de 20 años, hasta que en noviembre de 2024 anunciaron su separación debido a “intereses profesionales y personales” del primero.

La decisión, según detalló un comunicado de prensa en aquel entonces, “se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios de 2024”.

El anuncio de la separación se dio después de que Lennox se presentase sin Zion en el cierre de campaña el 3 de noviembre de 2024 de la gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González.

“Consideramos necesario tomar esta decisión para proteger la integridad de su marca y Zion pueda enfocarse en sus proyectos futuros”, afirmó el equipo de trabajo de Zion.