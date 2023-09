Susy Díaz se emociona con su nueva película: "Me he reído, llorado, hay de todo"

'Susy, una vedette en el Congreso' se estrenará el próximo 26 de octubre con el objetivo de ganarse al público en la industria nacional como una de las mejores películas del año gracias al personaje de la exvedette Susy Díaz, quien aseguró que ya vio los primeros 30 minutos de su nuevo filme basado en su historia y su etapa en el Parlamento.

En diálogo con el programa ‘Estás en todas’ de América Televisión, Susy Díaz aseguró que tuvo la oportunidad de ver un adelanto de la nueva película producida por SYN Entertainment inspirada en la vida de la exlegisladora.

“La vi 30 minutos y me he reído, llorado, hay drama, acción, de todo. Esta película no es sobre mi vida porque con todos los exmaridos que he tenido haría una serie de un año en Netflix”, manifestó la artista.

En otro momento, Susy Díaz destacó el trabajo de Alicia Mercado quien da vida a su personaje en la película. “Nos reunimos (con Alicia Mercado) varias veces para que vea mi forma de hablar. Es muy buena actriz y la película te engancha bastante, la van a disfrutar”, señaló.

La actriz Alicia Mercado hará el papel de Susy Díaz en filme peruano que se estrenará el próximo 26 de octubre. | Fuente: Instagram

Susy Díaz y Alicia Mercado se juntaron en el rodaje

Anteriormente, Susy Díaz y la actriz Alicia Mercado se juntaron en medio del rodaje de la película peruana ‘Susy: una vedette en el Congreso’. La excongresista dio detalles de sus sensaciones sobre el encuentro con la actriz que interpretará a ‘Chuchi’ en el filme.

Ambas mostraron su entusiasmo de trabajar juntas. En ese sentido, Alicia Mercado señaló: “Estoy supercontenta de por poder interpretarla, ha sido un proceso muy divertido desde el día uno”, dijo la actriz a Trome.

Asimismo, Mercado reveló que Susy Díaz ya le dio sus consejos y que “los está siguiendo al pie de la letra”. Además, confesó que también usa labial rojo en la vida real, tal como lo hace la exlegisladora. “Claro que sí, yo siempre he sido Susy”, expresó entre risas.

El último miércoles, Star Films Perú compartió el adelanto oficial de 'Susy, una vedette en el Congreso'. El elenco de la película está conformado por Alicia Mercado, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco. La comedia cinematográfica es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.