Jennifer Aniston confiesa por qué nunca quiso adoptar pese a su lucha por ser madre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante gran parte de su carrera, Jennifer Aniston ha sido objeto de comentarios y críticas por no tener hijos.

En una reciente conversación con Monica Padman para el podcast Armchair Expert, la recordada actriz de Friends habló abiertamente sobre su experiencia y los motivos detrás de su decisión de no recurrir a la adopción, pese a su conocida lucha por convertirse en madre.

“Por años preferí guardar silencio, aunque me dolía escuchar lo que se decía de mí”, confesó la actriz, quien enfrentó una batalla silenciosa por concebir un bebé.

“No quiero adoptar, quiero mi propio ADN en una personita”

En la charla, Aniston explicó que, aunque muchas personas le sugerían la adopción como alternativa, esa nunca fue una opción que ella deseara tomar.

“Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, lo he deseado”, reveló con honestidad.

Asimismo, la actriz señaló que hubo un punto en el que comprendió que su sueño de ser madre biológica había llegado a su fin. “Es muy emotivo cuando los médicos te dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un momento extraño cuando eso sucede”, expresó con serenidad.

A pesar del dolor y las expectativas frustradas, Jennifer Aniston aseguró que actualmente se siente en paz con su vida y con el camino que ha recorrido. “Es tan tranquilo, pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, compartió.

También reflexionó sobre las veces que pensó en los hijos que podría haber tenido con sus exparejas, aunque admitió que esos pensamientos “duraban apenas tres segundos”.

Jennifer Aniston intentó formar una familia

En una entrevista previa con Harper’s Bazaar UK, la actriz se refirió a los rumores y críticas que enfrentó por años.

“No sabían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo y les cuento mis problemas médicos”, explicó.

Aniston lamentó las falsas narrativas que la señalaban como una mujer “egoísta” o “adicta al trabajo”. “Sí me afecta. Soy solo un ser humano. Todos lo somos. Por eso pensé: ¿Qué demonios?”, expresó.