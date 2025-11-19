Kim Kardashian no aprobó su examen para ser abogada: “Voy a seguir estudiando y aprendiendo”

A través de las redes sociales, Kim Kardashian mostró su lado más vulnerable al compartir con sus seguidores cómo fue que se preparó para su examen de abogacía en California.

“He compartido mucho de este viaje contigo, y este verano documenté algunas de las últimas dos semanas de estudio - los altibajos, los bajos y todo lo que hay en el medio”, dice su publicación en su cuenta de Instagram. Sin embargo, mencionó que no logró aprobar:

“El 7 de noviembre, descubrí que no pasé la barra (es uno de los exámenes más difíciles de Estados Unidos y se requiere para obtener la licencia de abogado). Fue decepcionante, pero no fue el final. Este sueño significa demasiado para mí como para alejarme de él, así que voy a seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir apareciendo por mí mismo hasta que llegue allí”, agregó en la descripción del video donde sale llorando.

Según People, Kim Kardashian tuvo que pasar por distintas pruebas: cinco preguntas que debía resolver de un ensayo, una prueba de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple. “Cada vez que siento que estoy un paso adelante, algo sucede que intenta detenerme”, dijo Kardashian entre lágrimas. "Una parte de mí solo quiere parar. Siento que mi cabeza va a explotar y aún me queda tanto por recorrer”.

Kim Kardashian es abogada en una serie de Hulu

El mismo día que Kim Kardashian recibió la noticia que no aprobó su examen de abogacía, se estrenó la serie All's Fair, de Hulu, donde interpreta a una abogada de divorcios que decide dejar el buffet donde trabaja para abrir su propio negocio junto a otros colegas:

“Bueno... todavía no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”, escribió en ese entonces.