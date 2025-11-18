Subastan la guitarra humeante de Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, a un mes de su muerte

Ace Frehley, el icónico guitarrista y miembro fundador de Kiss, sigue dando que hablar después de su sentido fallecimiento ¿Qué pasó? Resulta que una popular tienda en línea pondrá en subasta su famosa Gibson Les Paul Smoking Guitar Sunburst, conocida por botar humo al momento de su despliegue con el instrumento en el escenario.

Según informó TMZ, la guitarra usada por el 'Spaceman' de Kiss estará en subasta en línea en la página GottaHaveRockandRoll.com. desde este miércoles 19 de noviembre hasta el próximo 5 de diciembre comenzando con una “puja mínima” de 10 mil dólares.

“La guitarra cuenta con modificaciones para el memorable efecto ‘Smoking’ de Ace, que hipnotizaba al público mientras tocaba en el escenario durante sus actuaciones eléctricas”, señala el medio especializado en celebridades.

Ace Frehley tocó la mencionada guitarra Gibson durante la gira Psycho Circus, de Kiss, entre 1998 y 1999. Además, de usarla en la gira de despedida de la banda el 2001.

Es así como los fans de Kiss podrán intentar adquirir la memorable guitara usada por el recordado guitarrista y compositor estadounidense, fallecido a los 74 años tras estar varias semanas conectado a un respirador artificial.