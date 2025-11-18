Últimas Noticias
Subastan la guitarra humeante de Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, a un mes de su muerte

La guitarra de Ace Frehley, de Kiss, estará en una subasta desde este 19 de noviembre
La guitarra de Ace Frehley, de Kiss, estará en una subasta desde este 19 de noviembre | Fuente: Instagram (acefrehleyofficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La guitarra Gibson Les Paul Sunburst fue usada por Ace Frehley durante la gira 'Psycho Circus' de Kiss en 1999, además de usarla con la banda en diversos conciertos el 2001.

Ace Frehley, el icónico guitarrista y miembro fundador de Kiss, sigue dando que hablar después de su sentido fallecimiento ¿Qué pasó? Resulta que una popular tienda en línea pondrá en subasta su famosa Gibson Les Paul Smoking Guitar Sunburst, conocida por botar humo al momento de su despliegue con el instrumento en el escenario.

Según informó TMZ, la guitarra usada por el 'Spaceman' de Kiss estará en subasta en línea en la página GottaHaveRockandRoll.com. desde este miércoles 19 de noviembre hasta el próximo 5 de diciembre comenzando con una “puja mínima” de 10 mil dólares.

“La guitarra cuenta con modificaciones para el memorable efecto ‘Smoking’ de Ace, que hipnotizaba al público mientras tocaba en el escenario durante sus actuaciones eléctricas”, señala el medio especializado en celebridades.

Ace Frehley tocó la mencionada guitarra Gibson durante la gira Psycho Circus, de Kiss, entre 1998 y 1999. Además, de usarla en la gira de despedida de la banda el 2001.

Es así como los fans de Kiss podrán intentar adquirir la memorable guitara usada por el recordado guitarrista y compositor estadounidense, fallecido a los 74 años tras estar varias semanas conectado a un respirador artificial.

La guitarra Gibson Les Paul Sunburst fue usada por Ace Frehley durante la gira 'Psycho Circus' de Kiss en 1999.
La guitarra Gibson Les Paul Sunburst fue usada por Ace Frehley durante la gira 'Psycho Circus' de Kiss en 1999. | Fuente: Instagram (acefrehleyofficial)

¿De qué murió Ace Frehley, el icónico guitarrista de Kiss? 

La semana pasada, TMZ reveló la causa de muerte de Ace Frehley, el icónico guitarrista de Kiss, quien fue desconectado de un respirador artificial por una decisión familiar luego de que sufriera una hemorragia cerebral.

Según el medio internacional, Ace Frehley murió "como resultado de un traumatismo craneoencefálico contundente debido a una caída".

Del mismo modo, el informe del médico forense del condado de Morris, Nueva Jersey, precisa que el mítico 'Spaceman' sufrió "una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural (una acumulación de sangre entre la membrana que recubre el cerebro y el propio cerebro) y un derrame cerebral".

La conclusión del informe precisa que la muerte de Ace Frehley se dictaminó como accidental luego de que sufriera la fuerte caída. "También se le practicó una intervención para drenar el hematoma subdural, pero sin éxito", se lee.

