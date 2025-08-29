"Lima, gracias por lo salvaje": Billie Joe Armstrong destaca al público peruano tras concierto de Green Day

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day compartió un extracto de su memorable concierto en Lima: "Paraíso en Perú". | Fuente: Instagram (greenday)

Green Day tocó su mejor repertorio el último miércoles 27 de agosto en la esplanada del estadio San Marcos. Cerca de 35 mil personas pudieron disfrutar de la pegajosa música de la icónica banda de punk rock llena de emotividad y euforia con sus emblemáticos temas: Holiday, American Idiot, Jesus of Suburbia, When I Come Around, Boulevard of Broken Dreams, 21 Guns, entre otros.

Del mismo modo, la banda compartió un breve video donde su vocalista Billie Joe Armstrong empezó tocando Welcome to Paradise al ritmo de su guitarra, el bajo de Mike Dirnt, quien acompañaba los coros y la batería de Tré Cool haciendo gritar a los presentes en el estadio con uno de los temas más pegajosos de Green Day.

“Paraíso encontrado en Perú”, escribió el grupo en el post del video compartido en su cuenta oficial de Instagram. Eso no es todo. El propio Billie Joe Armstrong se encargó de difundir fotos inéditas del concierto de Green Day en Lima destacando el apoyo del público peruano, quienes fueron a ver a la banda en su tercera visita a nuestro país.

El carrusel de fotos mostraba a Billie Joe Armstrong haciendo un salto con la guitarra. Otra imagen expuso a Mike punteando el bajo y acompañando a Billie en los coros. De igual manera, se pudo ver a Tré Cool tocando la batería.

Por otra parte, el post de Instagram de Billie también tuvo otras fotografías del público en Lima en diferentes momentos con carteles, polos, tatuajes, entre otras referencias a la banda.

Finalmente, Green Day también difundió la foto de la joven que subió al estrado por pedido del propio Billlie. “¡Lima, Perú! ¡Gracias por lo salvaje! ¡Por primera vez nosotros pudimos jugar redundantes con ustedes!”, escribió el vocalista del grupo.

El emotivo abrazo de Billie Joe Armstrong con una fanática

El momento más emotivo fue protagonizado por Billie Joe Armstrong. El vocalista de Green Day hizo subir al escenario a una joven fan quien se encontraba en las primeras filas. Enseguida, ella subió al estrado muy emocionada recibiendo el micrófono del músico.

Los asistentes gritaron de la emoción al ver cómo Billie hacía que la chica cante junto a él Know Your Enemy, uno de los temas más emblemáticos de Green Day y que fue interpretado por la banda en su tercera visita al Perú.

La joven, quien lucía un buzo, una polera negra y una corbata roja como la mayoría de las personas que fueron a ver a la banda empezó a saltar al lado de Armstrong, quien tocó la guitarra al ritmo de la canción del álbum 21st Century Breakdown.

La chica gritaba la letra de la canción acompañada al ritmo de la guitarra de Billie, el bajo de Mike y la batería de Tré. Antes de seguir cantando, el vocalista se acercó para darle un cariñoso abrazo a la joven quien, de seguro, no olvidará aquel inolvidable momento en el concierto.

Una joven subió al escenario con Green Day para cantar el tema Know Your Enemy. | Fuente: Instagram (billiejoearmstrong)

Green Day, la exitosa banda de punk rock

Green Day se gestó en 1986 con el vocalista Billie Joe Armstrong, el guitarrista Mike Dirn y el baterista John Kiffmeyer, más conocido como Al Sobrante. En 1989, decidieron cambiarse el nombre a Green Day y anunciaron la salida de Kiffmeyer para que Tré Cool entre en su lugar.

En 1994, la banda firmó con Reprise Records. Con este sello lanzaron el aclamado disco Dookie que significó un gran éxito internacional consiguiendo vender más de treinta millones de copias en todo el mundo.

Green Day, junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en los Estados Unidos, como parte de la cultura en dicho país.

Con el pasar de los años, lograron grabar otros exitosos álbumes entre los que se encuentran American Idiot (2004) y 21st Century Breakdown (2009) que le permitieron conseguir dos premios Grammy al Mejor álbum rock.

En febrero de 2020, Green Day sacó su álbum titulado Father of All Motherfuckers con 10 temas producido por Butch Walker, editado por la discográfica Reprise. El 19 de enero de 2024 la banda lanzó su último disco Saviors.