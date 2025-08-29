Con el anillo puesto: Taylor Swift se luce con Travis Kelce en evento deportivo tras anunciar su compromiso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública luego de comprometerse. La pareja de novios asistió a un evento de futbol americano y la estrella pop no desaprovechó la oportunidad de lucir su anillo de compromiso ante las cámaras de los medios que cubrían el partido.

Según mostró la cadena ESPN, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs asistieron en la noche del último jueves 28 de agosto al Arrowhead Stadium para ver el partido entre la Universidad de Cincinnati, alma máter de Travis Kelce, y la Universidad de Nebraska.

Del mismo modo, el portal USA Today compartió imágenes de Taylor Swift y el jugador de la National Football League (NFL) acompañados de Jason Kelce (hermano de Travis), y el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany.

En las fotos, Taylor usa un chaleco blanco tipo suéter y una minifalda vaquera con botas blancas mientras el ala cerrada de los Kansas City Chiefs está con una polera ancha de rayas blancas y rojas y una gorra con los mismos colores.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras casi dos años de relación. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift resalta su anillo de compromiso con Travis Kelce

Los fotógrafos captaron a Travis Kelce aplaudiendo las jugadas de los equipos mientras Taylor le sonreía. En otra imagen, el jugador abraza por detrás a Swift mientras ella hace notar su anillo de compromiso alzando sus brazos.

Eso no es todo. En videos propalados en redes sociales, se ve cómo la intérprete de Love Story muestra su anillo en la mano izquierda mientras tomaba una bebida.

"En un momento dado sonó la canción My Girl, del grupo The Temptations, por los altavoces y un fan captó a Travis bailando adorablemente mientras Swift se movía a su lado", reporta Billboard.

Cabe resaltar que los Kansas City Chiefs no jugarán un partido oficial hasta el próximo 5 de septiembre en Sao Paulo, en Brasil, por lo que Travis viene aprovechando el tiempo para estar con su —ahora— prometida Taylor Swift.

"La fecha del partido de fútbol llega en un momento en que todo el país parece estar inundado de emoción por la feliz pareja", añadió la revista.

Taylor Swift stuns at the Cincinnati Bearcats vs Nebraska Cornhuskers game.



pic.twitter.com/ESH5aU9vLg — Pop Base (@PopBase) August 29, 2025

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron varias imágenes de la propuesta realizada en un jardín adornado con flores.

En una de las instantáneas se aprecia el momento en que el deportista se arrodilla frente a la artista, así como un primer plano del deslumbrante anillo de compromiso. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Swift junto a su sorpresivo post compartido el último martes.

Cabe resaltar que la noticia llega semanas después de que Kelce publicara una serie de fotografías donde ambos se retratan en momentos especiales. En ellas se les veía disfrutando con amigos, luciendo atuendos similares y dejando ver otros detalles románticos de su vida en pareja.