Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Con el anillo puesto: Taylor Swift se luce con Travis Kelce en evento deportivo tras anunciar su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública luego de comprometerse.
Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública luego de comprometerse. | Fuente: Instagram (taylorswift)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La pareja captó todas las miradas al asistir a un evento de futbol americano en el Arrowhead Stadium. Mira la primera aparición pública de Taylor Swift y Travis Kelce tras comprometerse.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública luego de comprometerse. La pareja de novios asistió a un evento de futbol americano y la estrella pop no desaprovechó la oportunidad de lucir su anillo de compromiso ante las cámaras de los medios que cubrían el partido.

Según mostró la cadena ESPN, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs asistieron en la noche del último jueves 28 de agosto al Arrowhead Stadium para ver el partido entre la Universidad de Cincinnati, alma máter de Travis Kelce, y la Universidad de Nebraska.

Del mismo modo, el portal USA Today compartió imágenes de Taylor Swift y el jugador de la National Football League (NFL) acompañados de Jason Kelce (hermano de Travis), y el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany.

En las fotos, Taylor usa un chaleco blanco tipo suéter y una minifalda vaquera con botas blancas mientras el ala cerrada de los Kansas City Chiefs está con una polera ancha de rayas blancas y rojas y una gorra con los mismos colores.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras casi dos años de relación.
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras casi dos años de relación. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift resalta su anillo de compromiso con Travis Kelce

Los fotógrafos captaron a Travis Kelce aplaudiendo las jugadas de los equipos mientras Taylor le sonreía. En otra imagen, el jugador abraza por detrás a Swift mientras ella hace notar su anillo de compromiso alzando sus brazos.

Eso no es todo. En videos propalados en redes sociales, se ve cómo la intérprete de Love Story muestra su anillo en la mano izquierda mientras tomaba una bebida.

"En un momento dado sonó la canción My Girl, del grupo The Temptations, por los altavoces y un fan captó a Travis bailando adorablemente mientras Swift se movía a su lado", reporta Billboard.

Cabe resaltar que los Kansas City Chiefs no jugarán un partido oficial hasta el próximo 5 de septiembre en Sao Paulo, en Brasil, por lo que Travis viene aprovechando el tiempo para estar con su —ahora— prometida Taylor Swift.

"La fecha del partido de fútbol llega en un momento en que todo el país parece estar inundado de emoción por la feliz pareja", añadió la revista.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron varias imágenes de la propuesta realizada en un jardín adornado con flores.

En una de las instantáneas se aprecia el momento en que el deportista se arrodilla frente a la artista, así como un primer plano del deslumbrante anillo de compromiso. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Swift junto a su sorpresivo post compartido el último martes. 

Cabe resaltar que la noticia llega semanas después de que Kelce publicara una serie de fotografías donde ambos se retratan en momentos especiales. En ellas se les veía disfrutando con amigos, luciendo atuendos similares y dejando ver otros detalles románticos de su vida en pareja.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
taylor swift travis kelce

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA