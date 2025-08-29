Marisol niega que su tema 'Mala amiga' esté dedicado a Leslie Shaw y destacó dúo con Yahaira Plasencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marisol negó que su nueva canción Mala amiga esté dedicada a Leslie Shaw luego de que ambas se criticaran mandándose mensajes por medio de declaraciones a la prensa. Tanto la ‘Faraona de la cumbia’ como Shaw aseguraron no ser cercanas mostrando sus diferencias al público a pesar de haber grabado juntas dos canciones en el último año: Hay niveles y Dile que no (con Pamela López).

Hace unos días, la intérprete de La escobita y Si me ibas a dejar decidió lanzar su canción, en colaboración con Yahaira Plasencia, donde habla de las traiciones de una amiga a quien ayudó en el pasado y que fue “malagradecida” con ella.

Al ser consultada sobre si el tema fue pensado en Leslie Shaw, la artista mencionó: “Yo ya quería hacer ese tema hace muchísimo tiempo”. Marisol comentó que Mala amiga es una obra del compositor Carlos Rincón, el mismo de Hay niveles, canción de Leslie Shaw estrenada en agosto de 2024 con ella colaborando.

En ese sentido, Marisol mencionó que su canción bien puede ser dedicado a cualquier mala amiga que una persona haya tenido en su vida. “Esta canción es dedicada para todas las malas amigas en general. Es para todas las que se han portado mal con una amiga”, declaró la cantante de 45 años.

Por otro lado, la vocalista de Marisol y la Magia del Norte reveló que tuvo una amiga como la descrita en su canción. “A esa amiga nadie la conocía en el mundo de la música porque yo era bailarina en ese entonces. Llegó a mi casa, tuvo una hija y yo la apoyé y luego se salió llevándose el pastel de mi casa con vela y todo”, señaló a las cámaras de Amor y fuego.

Marisol estrenó el videoclip de su canción con la colaboración de Yahaira Plasencia. | Fuente: YouTube (Marisol La Faraona de la Cumbia)

Marisol destaca a Yahaira Plasencia tras grabar videoclip Mala amiga

Marisol contó cómo fue trabajar con Yahaira Plasencia en las grabaciones para el videoclip de Mala amiga. Para la cantante, la popular ‘Reina del totó’ es “una gran profesional” ya que mostró sus ganas para que todas las tomas y audios salgan de la mejor manera.

“Yo terminé y Yahaira volvió al siguiente día a seguir grabando porque ella quería que salga muy bien su parte y yo creo que eso es parte de una artista profesional que quiere que todo salga muy bien y que no haga sufrir al productor musical”, resaltó.

Por otro lado, Yahaira Plasencia contó que le entusiasmó que Marisol la haya elegido para grabar la canción que viene siendo tendencia en YouTube.

“Cuando Marisol me dijo para hacer la canción, yo feliz, porque ella es una gran artista y la respeto mucho. Con ella canté en el 2018 cuando fue a un evento mío. Humildemente aceptó, ella es bien humilde. Cantamos una canción. Ahora se viene esta canción de Carlos Rincón, que está super chévere”, declaró ‘La patrona’ a las cámaras de Amor y fuego.

Marisol colaboró con Leslie Shaw en el videoclip de su tema Hay niveles. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

¿Qué dice la letra de la canción Mala amiga, de Marisol?

La canción Mala amiga tiene algunas indirectas por lo que ha generado gran revuelo en redes sociales, donde muchos consideran que sería para Leslie Shaw, con quien Marisol mantiene una relación marcada por la confrontación.

En el video, tanto Marisol como Yahaira lanzan frases como: "Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, malagradecida” y “La vaca se olvida cuando fue ternera, se vuelve una amiga malagradecida".

Además, el coro lanza un mensaje aún más directo: "Mala amiga, eres arpía, te acercaste disimulando tu hipocresía… Yo soy tu karma, sé que me tienes purita envidia".

Aunque la letra de Mala amiga podría interpretarse como una indirecta hacia Leslie Shaw, la expareja de Mario Hart no lo considera así. "Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no", afirmó en diálogo con Magaly Medina.