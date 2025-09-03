María Antonieta de las Nieves sufre caída en un teatro de México y video del momento se vuelve viral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Antonieta de las Nieves, la actriz que a sus 78 años sigue dando vida a la 'La Chilindrina', sufrió una caída en el Teatro de los Insurgentes, en Ciudad de México, cuando acudía como espectadora al espectáculo Cabaret, protagonizado por Mon Laferte.

El incidente ocurrió mientras la artista subía por las escaleras del recinto. El momento fue captado en video por uno de los asistentes y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

De inmediato, dos mujeres que se encontraban cerca la auxiliaron, ayudándola a continuar su trayecto. Hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de la actriz ni de sus representantes sobre este incidente.



La mexicana estuvo a finales de julio en Lima, donde presentó su espectáculo circense con el personaje de La Chilindrina. Su regreso al país coincidió con la visita de dos de sus recordados compañeros de El Chavo del 8; Carlos Villagrán y Edgar Vivar.



'La Chilindrina' estuvo hospitalizada

Hace una semana, María Antonieta de las Nieves fue noticia debido a un problema de salud que sufrió tras su visita a Perú, que la llevó a ser hospitalizada de urgencia. Ante las especulaciones, tuvo que publicar un video en sus redes sociales para informar que ya se encontraba recuperada.

"Qué tal amigos. Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gustan hacer. En fin. La estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen bien, como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero mucho", señaló.

Algunos medios mexicanos señalaron que la actriz fue internada por presentar posibles "síntomas de deterioro neurológico"; sin embargo, ella salió a aclarar su situación.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios".



🚨💬 La Chilindrina dio un mal paso en el Teatro de los Insurgentes y casi convierte Cabaret en función de riesgo 😱🎭



¿Accidente aislado o la salud de #MaríaAntonietaDeLasNieves manda señales rojas? 👀🔥#LaChilindrina #chisme #noticias #humor #ULTIMAHORA #FelizMartes pic.twitter.com/P0SuWTmMIr — SoyFerAvila (@feravilalozano) September 2, 2025