La Oreja de Van Gogh anuncia oficialmente el regreso de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"

La Oreja de Van Gogh confirmó oficialmente el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, tras 18 años. La banda española comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicaron que pasaron el último año en San Sebastián escribiendo nuevas canciones.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", indican.



Sin embargo, el comunicado también informó la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, quien se apartará del proyecto "por una temporada" para enfocarse en su familia y en nuevos proyectos.

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", precisaron.



El anuncio llega justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien dejó la agrupación tras 17 años como vocalista.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero regresa oficialmente a La Oreja de Van Gogh, agrupación con la que alcanzó la fama durante más de una década. Su historia con el grupo comenzó en los años noventa, cuando se unió a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes. Juntos ganaron el concurso Pop-Rock Ciudad de San Sebastián y firmaron con Sony Music, lo que dio origen a su primer álbum, Dile al sol (1998), con éxitos como Cuéntame al oído y El 28.

Durante la primera etapa con Montero, la banda lanzó discos como El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006).

En 2007, Amaia anunció su salida para iniciar una carrera como solista, una decisión que describió como "la más difícil de su vida".

En 2008, el grupo siguió su camino con Leire Martínez y continuó su éxito con álbumes como A las cinco en el Astoria, Cometas por el cielo y El planeta imaginario.

Entre 2019 y 2022, la banda estuvo de gira por España y Latinoamérica.

La salida de Leire Martínez

En octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez, quien fue la voz de la banda durante 17 años. Según el comunicado, la decisión fue tomada de manera conjunta luego de "profundas conversaciones" en las que no lograron coincidir en algunos puntos. La despedida llegó tras finalizar su última gira, con un emotivo concierto en Zaragoza donde Leire rompió en llanto al interpretar Rosas.

En julio de 2024, Amaia Montero reapareció sorpresivamente en el escenario del Santiago Bernabéu durante un concierto de Karol G, interpretando junto a la artista colombiana precisamente Rosas. Esa actuación despertó especulaciones sobre un posible reencuentro con su antigua banda.

Montero había declarado meses después su intención de regresar a la música en 2025, tras varios años de retiro. Su último álbum en solitario fue Nacidos para creer (2018), y anteriormente publicó Quiero ser (2008) y 2 (2011).