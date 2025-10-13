"Priorizo mi bienestar y el de mi familia": cantante de Armonía 10 renuncia a la orquesta tras los recientes atentados

Irvin Saavedra mencionó que se alejará de los escenarios por un tiempo y agradeció el haber formado parte de una las orquestas más emblemáticas del Perú.

El cantante Irvin Saavedra, una de las voces más reconocidas de Armonía 10, anunció su retiro de la orquesta a través de un comunicado publicado en Facebook, donde agradeció a sus compañeros y al público por los años compartidos. La decisión llega días después de los atentados sufridos por agrupaciones de cumbia del norte del país, entre ellos el ataque en el que murió Paul Flores, integrante de Armonía 10, y el más reciente atentado contra Agua Marina durante un concierto.

“Después de 9 años de música, viajes y sueños cumplidos, llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura. (...) Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos”, escribió Saavedra en su comunicado.

En la descripción que acompaña el mensaje, el artista añadió unas palabras que reflejan su necesidad de hacer una pausa:

“Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro… pero mi corazón siempre estará con ustedes”.

La noticia ha generado múltiples reacciones entre los seguidores de la agrupación, quienes expresaron su apoyo al cantante y lamentaron su salida.

¿Qué pasó con el cantante Paul Flores?

En marzo de este año, el cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10 Paul Flores murió luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, cerca de la estación San Carlos del Metro de Lima.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unánue, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

