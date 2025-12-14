Lady Gaga detiene su concierto en Australia tras la fuerte caída de uno de sus bailarines

Lady Gaga interrumpió momentáneamente su concierto en Sídney tras un accidente ocurrido en pleno show, cuando uno de sus bailarines sufrió una caída sobre el escenario a causa de la lluvia.

El incidente se produjo la noche del sábado 13 de diciembre durante una de las presentaciones del Mayhem Ball Tour en Australia. La cantante de 39 años, detuvo la música mientras interpretaba Garden of Eden al notar que el escenario se encontraba resbaladizo y que uno de los integrantes de su cuerpo de baile había caído.

Videos difundidos en redes sociales como X y TikTok muestran a la artista corriendo hacia el extremo del escenario para verificar lo sucedido. En las imágenes se escucha a Gaga pedir que el espectáculo se detuviera, mientras las luces se apagaban y el público reaccionaba con aplausos y vítores.

“Un segundo, por favor”, dijo la cantante a los asistentes antes de preguntar directamente a su bailarín si se encontraba bien. Luego explicó al público que se había producido un accidente en el escenario y pidió paciencia mientras el equipo técnico evaluaba la situación.

La intérprete incluso se agachó para hablar con el bailarín y comprobar su estado, gesto que fue destacado por los fans. Minutos después, tras asegurarse de que todo estaba bajo control, el concierto continuó con normalidad.

El bailarín afectado fue identificado como Michael Dameski, quien horas más tarde utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. “Hola a todos, estoy bien. Gracias por preocuparse. Me alegra haber podido terminar el último concierto del año”, escribió junto a un video.

Posteriormente, Dameski compartió otra grabación en la que se le ve regresando al escenario para completar la coreografía junto a Lady Gaga, acompañada del mensaje: “El espectáculo debe continuar”.

Lady Gaga pauses ‘Mayhem Ball’ show mid-performance in Sydney after one of her dancers slips off the stage due to the rain. pic.twitter.com/jtrzY15KdN — Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2025

Un espectáculo teatral y electrizante

Lady Gaga reveló que no tenía previsto salir de gira este año tras sus conciertos en Singapur, pero la gran recepción de su nuevo álbum la inspiró a embarcarse en esta nueva aventura. "El espectáculo está diseñado para ser una experiencia teatral y electrizante que da vida a MAYHEM tal como lo imagino", explicó la artista.

La producción de la gira fue organizada por Arthur Fogel, director ejecutivo de Live Nation Global Touring, y su equipo, quienes lograron planificar este tour mundial en pocas semanas.