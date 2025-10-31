“Si han tomado esa decisión, será por una razón”: Yahaira Plasencia se pronunció sobre la ruptura de Daniela Darcourt y Waldir Felipa

La cantante pidió respeto por las decisiones ajenas y envió un mensaje conciliador a la pareja tras su separación.

Mientras atraviesa un momento personal complejo, Yahaira Plasencia volvió a ser tendencia en redes sociales. En medio de una entrevista concedida a América TV, la artista fue consultada sobre la reciente ruptura entre Daniela Darcourt y el bailarín Waldir Felipa, a lo que respondió con un mensaje de respeto.

La salsera evitó emitir juicios sobre la vida sentimental de su colega, pero sí resaltó la importancia de no involucrarse en asuntos personales.

“Cuando las parejas deciden terminar, ellos saben el por qué. Nadie más debe involucrarse ni opinar, porque los terceros sobran. Les deseo lo mejor a Waldir y a Daniela. Si han tomado esa decisión, será por una razón”, expresó la intérprete de Y le dije no.

Además, recordó que Waldir Felipa fue una pieza clave en la carrera artística de Darcourt y destacó el vínculo profesional que alguna vez compartieron.

Waldir Felipa negó que la ruptura fue por terceras personas

A mediados de octubre, Felipa confirmó que ya no es pareja de Darcourt y descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela. Además, explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".

Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.

Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro

"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa contaron a RPP cómo nació su historia de amor

