Roberto Martínez niega haberse propasado con Larissa Riquelme y afirma: "La traté con respeto"

Roberto Martínez rompió su silencio sobre las medidas legales anunciadas por Larissa Riquelme en su contra por haber afirmado que los dos tuvieron una cita. El exfutbolista peruano negó que haya asegurado que tuvo un romance con ella y mencionó que sus declaraciones no tuvieron esa intensión.

Fue en un adelanto del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que Martínez mencionó que "salió" con la modelo conocida por ser 'La novia del mundial' en Sudáfrica 2010. No obstante, ahora menciona que lo dicho fue "una anécdota".

"Dije que ella es linda, guapa, que es inalcanzable. Entiendo que se pueda molestar por lo que han promocionado (en Enfocados). Eso no lo veo yo, pero sale que salimos, y yo estoy contando una anécdota, que incluso la conté años atrás en El valor de la verdad y me sacó el ancho, igualito que ahora. Habrá pensado que lo he vuelto a decir, pero lo conté como una anécdota de lo que pasó, riéndome. Igual entiendo su reacción", expresó el exvolante de Universitario de Deportes.

En ese sentido, el exseleccionado peruano recalcó "no entender" por qué Larissa Riquelme lo denunciará ya que, según mencionó, nunca quiso decir que pasó algo entre ambos.

"(Me denunciará) ¿Por haber dicho que es inalcanzable?, no entiendo. Me imagino que ha pensado que iba a decir que pasó algo, y nada que ver, cero. No sé de qué me puede denunciar", sostuvo a Trome.

Finalmente, el exesposo de Gisella Valcárcel rechazó haberse propasado con la modelo paraguaya de 40 años como ella asegura que pasó en uno de los eventos que ambos coincidieron. "Cero, ese día que salimos a cenar estaba su hermana, y la traté con mucho respeto. Yo estoy tranquilo" acotó.

Larissa Riquelme es una modelo paraguaya que fue catalogada como 'La novia del mundial' en Sudáfrica 2010.

Larissa Riquelme negó haber salido con Roberto Martínez

El último domingo, Larissa Riquelme emitió comunicado tras las declaraciones de Roberto Martínez, quien en el pódcast Enfocados aseguró haber tenido una cita con ella.

Riquelme desmintió categóricamente estas afirmaciones, asegurando que nunca mantuvo ningún tipo de vínculo con Martínez más allá de coincidir en dos eventos públicos en Perú. En uno de ellos, según reveló, el exjugador habría intentado sobrepasarse de manera inapropiada, lo que calificó como una situación "incómoda y desagradable".

"Lo enfrenté en el momento como correspondía. No estuve sola. Tengo testigos de lo ocurrido, incluso entre los organizadores del evento”, afirmó la también empresaria afirmando que dicha historia "inexistente" constituye una clara difamación.

Ante esta situación, Larissa Riquelme indicó que ya se encuentra en contacto con un abogado en Perú para iniciar las acciones legales correspondientes. "No se trata solo de proteger mi imagen, sino de frenar a una persona que está abusando de su acceso a los medios", agregó.

Roberto Martínez es un exjugador peruano conocido por su paso en Univesitario de Deportes.

Larissa Riquelme sobre Roberto Martínez: "Jamás existió un vínculo sentimental"

Larissa Riquelme volvió a referirse sobre las declaraciones de Roberto Martínez. Por medio de su cuenta de X (Ex Twitter), la modelo paraguaya mencionó este martes que la supuesta salida dicha por Martínez se hizo en un ámbito laboral y en grupo.

"Es importante dejar claro que esa salida nocturna (con Roberto Martínez) fue, en realidad, una cena grupal organizada por los contratantes. Fui invitada junto a mi hermana, mi primo y mi equipo de seguridad. Fue un encuentro estrictamente laboral", sostuvo.

En ese sentido, mostró su satisfacción de que se confirmara que nunca existió un romance. "Hoy por fin se ha confirmado públicamente que jamás existió ningún tipo de vínculo sentimental con dicha persona", añadió.

Por último, agradeció a sus seguidores por mostrarles su apoyo ante la incómoda situación. "Todas las personas, sin distinción de género, tenemos el derecho —y el deber— de defender nuestro honor, nuestra integridad y nuestra verdad", expresó.

Comunicado de Larissa Riquelme sobre declaraciones de Roberto Martínez sobre ella.Fuente: @lari_riquelme

