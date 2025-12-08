Leonardo DiCaprio es el Artista del Año 2025, según la revista Time

El actor celebra una nueva nominación al Globo de Oro y un reconocimiento que lo consagra como una de las figuras más influyentes del año en Hollywood.

Acaba de empezar la semana y Leonardo DiCaprio ya tiene más de un motivo para celebrar. No solo suma una nueva nominación a los Globo de Oro por su actuación en la película Una batalla tras otra, sino que además ha sido elegido por la revista Time como el Artista del Año 2025.

El actor de 51 años volvió a acaparar atención durante el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro 2026. La película de Paul Thomas Anderson —que lidera la lista con nueve candidaturas, incluidas Mejor Película y Mejor Actriz en comedia o musical— lo posiciona nuevamente entre los favoritos de la temporada de premios.

En conversación con Time, DiCaprio reconoció que apostar por este proyecto no fue sencillo: “Fue arriesgado para el estudio apostar por esta película, pero nos atrajo la originalidad impactante del guion. He estado pensando mucho en lo poco frecuentes que son las ideas verdaderamente originales, sin conexiones previas, sin personajes preexistentes, sin un género definido. Sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, señaló el actor.

¿Por qué DiCaprio es el Artista del Año 2025?

La revista destaca que el actor ha construido “una carrera que muchos de sus colegas envidiarían”, y que el público ha tenido “el placer de verlo crecer en pantalla hasta asumir papeles de extraordinaria complejidad y delicadeza emocional”. Sus personajes, añade Time, amplían la conversación sobre la masculinidad adulta y exploran sus luces, sombras y contradicciones.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Leonardo DiCaprio hizo su primera aparición en Critters 3: Los engendros (1991), seguida de un breve papel en Hiedra venenosa (1992). Su primer rol aclamado llegó con Vida de este chico (1993), donde interpretó a Toby, un joven al borde del colapso emocional frente al abuso del personaje de Robert De Niro.

Time recuerda que Hollywood detectó su talento desde temprano. El actor rechazó una lucrativa oferta para participar en la comedia de Disney Abracadabra (1993) y, en cambio, eligió interpretar a un adolescente con discapacidad intelectual en el drama independiente ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), un papel que le valió su primera nominación al Oscar.

El salto a la fama global llegó con Romeo + Juliet (1996) y, por supuesto, con Titanic (1997), la superproducción de James Cameron que rompió récords en taquilla. Desde entonces, DiCaprio ha protagonizado títulos fundamentales como El aviador (2004), Diamante de sangre (2007), El lobo de Wall Street (2013), El renacido (2015) —su único Oscar hasta la fecha— y Había una vez en Hollywood (2019).

