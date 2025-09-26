"No sabemos si va a despertar": mascota de Lewis Hamilton está en coma tras complicaciones por neumonía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, conmovió a sus seguidores al revelar que su inseparable bulldog inglés, Roscoe, de 12 años, atraviesa un delicado estado de salud tras ser hospitalizado por una grave neumonía.

El piloto británico compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje acompañado de fotografías en las que se ve a su mascota recibiendo atención médica, conectada a equipos de soporte vital e intubada. “Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Contrajo neumonía de nuevo y está luchando por respirar”, escribió Hamilton.

Según relató, durante los controles médicos el corazón de Roscoe se detuvo, aunque los especialistas lograron reanimarlo. Actualmente se encuentra en coma y los médicos intentarán despertarlo en las próximas horas. “No sabemos si va a despertar de esto. Han sido unas horas aterradoras”, confesó el piloto.

"Muchas gracias por el cariño y el apoyo. Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos y oraciones", escribió Lewis Hamilton en sus redes sociales.

Un compañero inseparable

Hamilton adoptó a Roscoe en 2013 y desde entonces lo ha considerado parte fundamental de su vida. El bulldog ha acompañado al británico en entrenamientos, viajes y numerosos fines de semana de Gran Premio, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del paddock de la Fórmula 1. Incluso contaba con acreditación en los circuitos y su propia cuenta de Instagram, donde suma más de 1,3 millones de seguidores.

Roscoe se convirtió en un fenómeno mediático, protagonizando sesiones de fotos, portadas de revistas como Vogue y mostrando en redes su estilo de vida al lado del piloto, desde vuelos privados hasta estadías en hoteles de lujo.

Lewis Hamilton recibe apoyo en redes sociales

El mensaje de Hamilton generó una masiva reacción en redes sociales, acumulando más de un millón de “me gusta” en menos de una hora y miles de mensajes de aliento de fanáticos y colegas del automovilismo.

“Estoy a su lado y quiero agradeceros las oraciones y el apoyo”, señaló el británico, quien además canceló su participación en los test de neumáticos de Pirelli en Mugello para permanecer junto a su mascota.

Roscoe cumplirá 13 años este año y ya había sido diagnosticado con neumonía meses atrás. Aunque en aquella ocasión logró recuperarse, esta nueva recaída ha sido mucho más grave. Hamilton mantiene la esperanza de que su inseparable compañero pueda salir adelante.