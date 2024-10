“Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo”: Zayn Malik lamenta la partida de Liam Payne

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La muerte de Liam Payne sigue generando conmoción. El cantante británico falleció el miércoles, 16 de octubre, causando una enorme tristeza entre los fans de One Direction, así como en sus excompañeros Louis Tomlinson y Harry Styles, quienes lamentaron la pérdida de Liam en sus redes sociales.

Quien también se pronunció fue Zayn Malik. El cantante y exintegrante de One Direction (2010-2015) colgó una nostálgica foto con Liam Payne, junto con un comunicado, en el que expresó su pesar por el deceso del cantautor.

“Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar, egoístamente, que había muchas más conversaciones que podríamos tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”, comenzó diciendo el compositor de 31 años.

Asimismo, Zayn Malik recordó que cuando llegó a One Direction a los 17 años, Liam siempre estaba allí “con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizadora”.

“Tú me hacías saber que eras mi amigo y que me amaban. Incluso, aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando se equivocaba. A pesar de que chocamos algunas veces, siempre te respeté en secreto, por eso”, señaló.

Zayn Malik destaca las dotes musicales de Liam Payne

Con respecto a la música, Zayn Malik recalcó que, para él, Liam Payne era “el más calificado en todos los sentidos”. “Yo no sabía nada en comparación con él, yo era un niño novato sin experiencia y él ya era un profesional”, añadió.

En ese sentido, Zayn mencionó que, en su estadía en One Direction, Liam era la persona más confiable. “Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en Liam para saber hacia qué dirección dirigir el barco”, escribió.

Por otro lado, lamentó que haya perdido a “un hermano” como Liam Payne. “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo, despedirte como es debido y decirte que te amaba y respetaba mucho”, manifestó.

De igual manera, Zayn Malik precisó que nunca olvidará a Liam Payne. “Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado. Espero que, dondequiera que estés, ahora, estés bien y en paz y que sepas lo muy amado que eres. Te amo, amigo”, finalizó su mensaje.

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió el miércoles, 16 de octubre, al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico de 31 tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída; o sea, que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

