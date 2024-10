"Siempre te extrañaré, mi querido amigo": Harry Styles se despide de Liam Payne con sentido post

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne dejó un gran vacío entre sus fanáticos, colegas y familiares con su lamentable fallecimiento el último miércoles 16 de octubre tras caer de un tercer piso de un exclusivo hotel en Buenos Aires, Argentina. Amigos y excompañeros del cantante lamentaron la triste noticia.

Uno de ellos es Harry Styles, con quien Payne compartió escenario en los seis años (2010-2016) que estuvieron juntos en One Direction, la recordada boyband británica que marcó huella en la industria musical con sus populares temas y el desenvolvimiento de sus integrantes.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el músico compartió un post con la foto de espaldas de Liam Payne en un escenario colocando un corazón negro en señal de luto. Del mismo modo, el también actor de 30 años emitió un comunicado donde expresaba su tristeza por la partida de su amigo y excompañero.

“Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam (Payne). Su mayor virtud era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía”, inició el cantautor británico.

“Liam vivía abiertamente con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”, sostuvo Harry Styles dando sus condolencias a los familiares de Liam Payne, así como a “todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y amaron” como él.

Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles y Niall Horan conformaron el grupo One Direction. | Fuente: Instagram (onedirection)

Madre de Harry Styles lamentó la trágica muerte de Liam Payne

Anteriormente, Anne Twist, madre de Harry Styles, expresó su conmoción al enterarse de la muerte de Liam Payne. Fue el último miércoles que la progenitora de Styles publicó una imagen de un corazón roto con un fondo negro con el mensaje: "Solo era un chico...".

A ella se unió Waliyha, hermana de Zayn Malik, otro exintegrante de One Direction. Ella subió una foto en su red social X (Ex Twitter) donde aparece junto a Liam Payne.

"No puedo creerlo, sinceramente no tengo palabras para este triste momento (…) Realmente no puedo creerlo", se lee en la descripción.

Liam Payne murió tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. | Fuente: Instagram (liampayne)

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne, exintegrante de la recordada boy band One Direction, falleció el último miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina. Las circunstancias de la caída aún no han sido esclarecidas y las autoridades investigan si se trató de un accidente o un suicidio.

La policía fue alertada por un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre agresivo en el interior del hotel. Según el medio argentino Todo Noticias, al llegar al lugar el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que solo pudo confirmar el fallecimiento del artista.

"A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre, que después nos enteramos de que era parte de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída", declaró el director del SAME, Alberto Crescenti.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis