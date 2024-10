"Estoy luchando con la idea de decirte adiós": Louis Tomlinson dedica emotivo mensaje a Liam Payne

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne sigue generando conmoción en el mundo de la música tras su trágica muerte el último miércoles 16 de octubre debido a una caída desde el tercer piso de un exclusivo hotel en Buenos Aires, Argentina.

Ahora, su amigo y excompañero de One Direction, Louis Tomlinson, rompió su silencio y dedicó un emotivo post en su cuenta oficial de Instagram colgando una nostálgica foto donde es abrazado por el propio Liam Payne en uno de los tantos conciertos que dio la icónica boyband británica en los seis años que estuvieron en actividad.

“Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable”, comenzó diciendo Tomlinson afirmando que cuando conoció a Payne le sorprendió su voz y que a medida que pasó el tiempo tuvo la oportunidad “de ver al amable hermano que había anhelado toda su vida”.

Seguidamente, Louis Tomlinson calificó a Liam Payne como “un compositor increíble con un gran sentido de la melodía”. Además, reveló que venían conversando para pronto juntarse y grabar en un estudio. “A menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de escritura que habíamos construido en la banda”, añadió.

Por otro lado, recalcó: “Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam”.

Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson conformaron One Direction. | Fuente: @onedirection

Louis Tomlinson lamentó no haberse despedido de Liam Payne

Louis Tomlinson no se contuvo y se dirigió abiertamente al desaparecido Liam Payne, quien fue visto en un concierto de Paul McCartney, en Buenos Aires, y otro recital —tres días antes del espectáculo de McCartney— en el Movistar Arena de la capital argentina para ver a su amigo y excompañero Niall Horan.

“Si estás escuchando, Liam, me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así”, sostuvo el cantautor británico.

De igual manera, Tomlinson se refirió a Bear, el hijo de siete años de Liam Payne con la cantante Cheryl Ann Tweedy. “Si Bear alguna vez me necesita, quiero que sepas que seré un tío para él y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre”, expresó el ex One Direction.

Finalmente, el cantante se despidió de Liam con quien aparece en diversas fotos oficiales abrazándose y sonriendo, demostrando una gran amistad. “Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte, una vez más, cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Qué duermas bien”, concluyó.

Louis Tomlinson contó que venía conversando con Liam Payne para grabar y cantar juntos. | Fuente: Instagram (onedirection)

Harry Styles se despidió de Liam Payne: "Estoy realmente devastado"

Quien también se despidió de Liam Payne fue Harry Styles, en integrante más joven de One Direction. Por medio de su cuenta de Instagram, el músico compartió un post con la foto de espaldas de Payne en un escenario colocando un corazón negro en señal de luto.

“Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam (Payne). Su mayor virtud era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía”, inició diciendo el cantautor británico en un comunicado compartido con su post este jueves.

“Liam vivía abiertamente con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”, sostuvo Harry Styles dando sus condolencias a los familiares de Liam Payne, así como a “todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y amaron” como él.

