Lionel Messi hizo una aparición sorpresa en la obra teatral 'Rocky' para cumplir una promesa a su amigo

Messi fue al teatro y recibió la ovación de todos.
Messi fue al teatro y recibió la ovación de todos. | Fuente: Europa Press / Instagram: Nicolás Vázquez
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El campeón del mundo compartió la noche junto a su familia y se llevó los aplausos de todos los presentes.

A poco de disputar su último partido de Eliminatorias en Argentina, Lionel Messi se hizo un espacio en su agenda para asistir el martes por la noche a una obra teatral inspirada en la película Rocky, que se presenta en el teatro Lola Membrives de Buenos Aires y que protagoniza su amigo Nicolás Vázquez.

Tras la función, el actor invitó al campeón del mundo a subir al escenario, donde recibió la ovación del público.

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", dijo Messi a los presentes antes de dedicar unas palabras a Vázquez.

"Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", comentó.

Nicolás Vázquez compara a Messi con Rocky

Posteriormente, Nicolás Vázquez utilizó sus redes sociales para expresar lo que significó para él la visita de Lionel Messi a la obra.

"Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky", sostuvo el intérprete, para luego compararlo con el personaje creado por Sylvester Stallone.

"Como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos. Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción", mencionó.

Por último, dijo que, a pesar de ser una de las grandes estrellas del fútbol, su humildad lo condujo a ese camino.

"Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto mereces. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón", cerró.

Messi con la 'Albiceleste'

Lionel Messi confirmó que disputará su último partido como local en las Eliminatorias 2026, cuando la Selección Argentina enfrente este jueves 4 de septiembre a Venezuela.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", señaló el capitán argentino en Apple TV, insinuando que tras el Mundial 2026 se despedirá definitivamente de la 'Albiceleste'.

Tags
Lionel Messi Nicolás Vázquez Argentina Rocky

