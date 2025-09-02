Últimas Noticias
Nicholas Braun, exestrella de 'Succession', fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad

Nicholas Braun fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y operar su vehículo sin luces el sábado 30 de agosto.
Nicholas Braun fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y operar su vehículo sin luces el sábado 30 de agosto. | Fuente: Instagram: Nicholas Braun
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Braun alcanzó fama gracias a su participación en Succession, serie que se transmitió durante cinco años y le valió tres nominaciones al Emmy.

Nicholas Braun, famoso por interpretar a Greg Hirsch en la serie Succession, fue arrestado en New Hampshire (EE.UU.) el sábado 30 de agosto bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo con TMZ, el actor de 37 años fue detenido a las 11:15 p.m. por la policía de Moultonborough. Se dice que Braun conducía sin luces y se encontraba bajo la presunta influencia de alcohol o sustancias.

Tras su detención, fue trasladado a la cárcel del condado de Carroll y posteriormente "liberado bajo palabra, sin necesidad de pagar fianza", mientras espera su audiencia judicial.

Braun alcanzó fama gracias a su participación en Succession, serie que se transmitió durante cinco años y le valió tres nominaciones al Emmy, además de reconocimientos de los Critics Choice y el Sindicato de Actores (SAG).

Antes de su éxito en HBO, el actor ya se había dado a conocer en películas de Disney Channel, como Sky High, Minutemen y Princess Protection Program.

La vida de Nicholas Braun después de Succession

En octubre de 2024, Nicholas Braun ofreció una entrevista a People en la que habló sobre cómo lleva su vida tras el final de Succession. En la conversación, reveló detalles su relación con Hyunji Ward y contó algunas de las actividades que comparten en la cabaña familiar de ella, ubicada en el lago Michigan.

"Allí no hay señal de celular y pasamos el tiempo horneando pay. Aprendí a preparar la masa desde cero”, señaló en esa ocasión.

Braun también comentó que, junto a su pareja, adoptaron una perra llamada Mia, a quien acompañan en su proceso de entrenamiento.

