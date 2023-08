Lizzo enfrenta demanda por acoso sexual y hostilidad laboral contra tres bailarinas

Tres exbailarinas del equipo de la cantante estadounidense Lizzo demandaron a la intérprete y a su compañía (Big Grrrl Touring) por presunto acoso sexual y hostilidad laboral entre 2021 y 2023.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y también incluye a la líder del equipo de baile Shirlene Quigley, informa AFP.

El documento fue firmado por las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, quienes actuaron con Lizzo en festivales y conciertos desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, durante la gira The Special Tour, y continuaron como parte del elenco en la gira europea de este año.

Acusaciones

Las denunciantes aseguran que Lizzo las presionó para interactuar con personas desnudas en un espectáculo que realizaban en Ámsterdam.

También afirman que la líder del cuerpo de baile, Shirlene Quigley, a menudo realizaba comentarios sexuales y hacía proselitismo de sus creencias cristianas, especialmente contra el sexo prematrimonial.

Además, habría cuestionado abiertamente la virginidad de una de las demandantes durante la grabación del programa de telerrealidad Watch Out for the Big Grrrls, liderado por Lizzo, del que las denunciantes formaron parte.

Otras de las acusaciones expuestas estuvieron relacionadas con desencuentros con parte del equipo directivo de la empresa después de que se les pidiera adelantar ciertos pagos y que sus respuestas estuvieran cargadas de "animadversión racial y gordofobia".

Lizzo, que en repetidas ocasiones ha dado discursos sobre confianza y amor propio, no se ha pronunciado sobre las denuncias hasta el momento.