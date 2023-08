"No fue por terceras personas": más detalles de la ruptura de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras las especulaciones de una ruptura, Tini Stoessel confirmó que ya no tiene una relación con Rodrigo de Paul. Sin embargo, quien tiene más detalles de lo que pasó es el periodista argentino Ángel de Brito que conversó con la expareja antes de anunciar públicamente el fin de su romance.

“Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, dijo en LAM (América).

Según el conductor, Tini Stoessel aclaró que no hubo una tercera persona, sino que fue por la agenda agitada que tiene la cantante: “Ahora se va a quedar unos días más en Miami y después vuelve a Madrid para terminar su gira. Luego tiene que ir Puerto Rico, para grabar un video. Y después tiene que volver a Estados Unidos”.

Después, mencionó que Rodrigo de Paul no le cierra las puertas a una reconciliación en un futuro, pero ahora cada uno está concentrado en sus carreras: “Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel iniciaron su relación a mediados de 2022 en medio de una supuesta infidelidad del futbolista a su esposa Camila Homs.Fuente: @tinistoessel

Tini confirmó el fin de su relación con Rodrigo de Paul

Se acabó el amor. Por medio de su cuenta de Twitter, Tini Stoessel anunció el fin de su romance con el futbolista argentino Rodrigo de Paul. Con un mensaje en sus redes sociales, la intérprete de 'Miénteme' escribió lo siguiente:

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

El mismo mensaje lo compartió Rodrigo de Paul y fue así como confirmaron los rumores de su ruptura. Fue en octubre de 2021, cuando Rodrigo y Tini Stoessel comenzaron a seguirse en Instagram. No pasó mucho tiempo y ambos fueron captados en situaciones comprometedoras, avivando los rumores de un posible romance. Tras ello, de Paul aseguró que se encontraba recientemente separado de su esposa Camila Homs, quien había dado a luz hacía unos meses.

Antes de estar con el futbolista, la famosa Tini, Tini, Tini tuvo un sonado amorío con el colombiano Sebastián Yatra -quien actualmente mantiene un romance con la española Aitana-. Por su parte, Rodrigo de Paul mantuvo una relación sentimental con Homs, madre de sus hijos.