Murió Shannon Wilcox, actriz de 'Karate Kid' y 'El diario de la princesa', a los 80 años

Shannon Wilcox, destacada actriz de Hollywood por sus apariciones en emblemáticas series de televisión como ‘Dallas’, ‘Buck James’, y ‘Grey's Anatomy’, falleció a los 80 años, confirmó a The Hollywood Reporter su hija y también actriz y directora Keli Williams, quien aclaró que su madre falleció el 2 de setiembre en un hospital en Los Ángeles, California.

Wilcox tuvo una importante trayectoria de casi 50 años en la industria del cine en donde destacó por estar en las películas como ‘El diario de una princesa’ e interpretar al personaje de Ali Milss (Elisabeth Shue) en el icónico largometraje ‘Karate Kid’ (1984) de John G. Avildsen.

Del mismo modo, logró papeles en filmes como: ‘The Border’ (1982) de Tony Richardson, ‘Ivan Legal Eagles’ (1986) de Reitman, ‘For the Boys’ (1991) de Mark Rydell y ‘Seven’ (1995) de David Fincher.

Entre las mejores actuaciones de Shannon Wilcox están como una exesposa del Doctor Jenkins (Willie Nelson) en ‘Songwriter’ (1984), la esposa de un político en California que se encontró con una mujer y su enfermizo hijo en ‘Seis semanas’ (1982) y una prostituta que acompaña al personaje de Johnny (Al Pacino) en la comedia dramática ‘Frankie and Johnny’ (1991).

Shannon Wilcox participó en series como 'Sirota's Court', 'Dog and Cat', y 'Hawaii Five-O'. | Fuente: ABC

Otras de las películas donde estuvo la actriz fueron: 'Seven', 'Runaway Bride', 'Raising Helen', 'The Border', 'Legal Eagles', 'For the Boys', 'Exit to Eden', 'Dear God' y 'The Other Sister'.

Cabe resaltar que Shannon Wilcox hizo su debut en la pantalla chica en 1976 en la serie de acción ‘Starsky and Hutch’. Años posteriores, la actriz apareció como invitada en otras series entre finales de los 70 y comienzos de los 80 como 'Sirota's Court', 'Dog and Cat', 'Hawaii Five-O', 'Hart to Hart', 'Cagney & Lacey', 'Magnum, PI', 'Remington Steele' y 'Buck James'.

Una de las últimas apariciones de Shannon Wilcox fue en uno de los capítulos de la serie ‘Grey's Anatomy’ en el 2020 donde interpretó a Irene Sholman, una anciana cuyo amor por su esposo continuó vigente a pesar de la dura enfermedad que padecía.

¿Quién fue Shannon Wilcox, la actriz de 'Karate Kid'?

Mary Kay Wilcox, conocida artísticamente como Shannon Wilcox, fue una actriz y productora estadounidense con más de 70 producciones, incluyendo películas y series.

En 1981, Shannon Wilcox formó parte del grupo inaugural de actores y cineastas invitados por Sydney Pllack con el fin de estudiar en el Instituto Sundance.

Wilcox se casó en 1965 con el cirujano plástico John Williams, con quien estuvo hasta 1984. Luego, en el 2005 contrajo matrimonio con el fallecido Alex Rocco, reconocido actor ganador del Emmy y quien interpretó a Moe Greene en la galardonada película 'El Padrino'.