Madonna se pronuncia por primera vez tras su hospitalización: "Estoy en vías de recuperación"

Madonna se pronunció por primera vez luego de la infección bacteriana que la llevó a pasar varios días en cuidados intensivos de un hospital. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la 'Reina del pop' aseguró que está en "vías de recuperación" desde que le dieron el alta el mes pasado.

"Mi primer pensamiento cuando desperté en el hospital fue para mis hijos", indicó la cantante de 64 años. "Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que había comprado entradas para mi gira".

La infección llevó a Madonna a posponer su gira 'Celebrations' que iba a empezar el próximo 15 de julio. Su agente, quien fue el primero en informar de su hospitalización, dijo que "esperaba que se recuperara totalmente".

"Ahora me centro en mi salud y en ponerme más fuerte y les aseguro: ¡volveré a estar con ustedes lo antes posible!", dijo la intérprete de éxitos como Material Girl o Like a Virgin.

Madonna espera arrancar su gira por Europa, y según el calendario, empezaría el 14 de octubre en Londres. Inicialmente tenía previsto actuar en ciudades de Estados Unidos como Detroit, Chicago, Miami y Nueva York, pero las fechas fueron aplazadas debido a su enfermedad.

Durante el fin de semana, la cantante fue vista con buen semblante caminado junto a una persona por Nueva York, según se puede ver en una foto en TikTok.

En 2020 Madonna recibió una prótesis de cadera tras una caída que sufrió en la gira 'Madame X'.

¿Madonna quiso competir con cantantes jóvenes?

Madonna pasó un gran susto después de estar internada por una infección bacteriana y ya se recupera en su casa en Nueva York. Sin embargo, fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que su salud se vio afectada por que la artista quiso competir con cantantes más jóvenes que ella como Taylor Swift que tiene como 117 conciertos.

“La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todos sus focos en la gira (para festejar cuatro décadas en la música). Estaba trabajando horas extra y claramente quedó exhausta. Las personas a su alrededor le han estado recordando cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto fue extremadamente arriesgado”, comentó una fuente a The Sun.

El mencionado medio internacional indicó que, horas antes de colapsar y ser internada, Madonna se había encerrado en el estudio al lado de Katy Perry para preparar una sorpresa para sus conciertos. Esta información la confirma Page Six donde revelaron que estaba ensayando alrededor de 12 horas al día para su primer show el 15 de julio en Vancouver.

“Muchos de nosotros sentimos que las constantes alusiones a su edad pusieron en ella la presión de competir (con otras artistas femeninas). Nos alivia que se haya visto obligada a descansar y colocar su salud en primer lugar”, agregó la fuente que forma parte de su círculo cercano.

Además, señalaron que al ver esa exigencia de Madonna le recordaron a Michael Jackson quien murió previo a su gira This Is It en el 2009. “Nadie se hubiera atrevido a decirlo en voz alta, pero había la preocupación de una situación del tipo de Michael Jackson si no pisaba el freno un poco”.