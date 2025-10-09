Netflix anuncia la cuarta temporada de ‘Monstruo’: Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden, la ‘asesina del hacha’

La nueva entrega de la exitosa franquicia de Ryan Murphy y Ian Brennan se centrará en uno de los casos más notorios de la historia criminal estadounidense.

Netflix confirmó que la cuarta temporada de la antología de crímenes reales Monster, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ya está en producción en Los Ángeles. Esta nueva entrega abordará la vida de Lizzie Borden, una de las figuras más infames de la historia estadounidense, acusada de asesinar a su padre y a su madrastra con un hacha en 1892, en Fall River, Massachusetts.

La plataforma compartió en redes sociales una foto de Ella Beatty y Charlie Hunnam con el mensaje:

“Has conocido a Ed Gein, ahora conoce a Lizzie Borden. Ella Beatty interpretará a una de las mujeres más infames de la historia en la cuarta entrega de MONSTER. También protagonizada por Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden”.

Ella Beatty, la nueva protagonista del universo Monstruo

Ella Beatty, hija de los reconocidos actores Warren Beatty y Annette Bening, fue elegida tras una extensa búsqueda de casting internacional. La joven actriz, conocida por su participación en Feud: Capote vs. The Swans (FX), asumirá el papel principal de Lizzie Borden.

Junto a ella estarán Rebecca Hall, quien interpretará a la madrastra de Borden, y Vicky Krieps, que encarnará a la criada del hogar. El episodio piloto estará dirigido por Max Winkler, colaborador habitual de Murphy en series como Feud, American Horror Story y The Watcher.

Un caso que marcó la historia del crimen en EE. UU.

El nombre de Lizzie Borden quedó grabado en la cultura popular estadounidense tras ser juzgada y finalmente absuelta del asesinato de sus padres. Su historia ha sido adaptada en múltiples ocasiones, entre ellas The Lizzie Borden Chronicles (Lifetime), protagonizada por Christina Ricci, y la película Lizzie (2018), con Chloë Sevigny y Kristen Stewart.

¿Quién es Ella Beatty?

Beatty, graduada de Juilliard en 2022, debutará próximamente en la película antológica If I Had Legs I’d Kick You y ha participado en producciones teatrales como Appropriate y Espectros.

Por su parte, Rebecca Hall aparecerá en los filmes Ella McCay y Onslaught, mientras que Vicky Krieps formará parte de la antología Father Mother Sister Brother.

La producción de Monster: The Lizzie Borden Story continúa en marcha, y se espera su estreno en Netflix en 2026.

