"¡Quiero verla!": Margot Robbie conoció a Roberto Canessa y mostró su interés en 'La Sociedad de la Nieve'

La ceremonia principal de los Oscar 2024 es una de las más esperadas este año; más aún, porque La Sociedad de la Nieve es una de las favoritas para ganar en las categorías en las que ha sido nominada. Siendo la película más vista de Netflix, el impacto ha sido tan grande que la propia Margot Robbie, estrella de Barbie, se mostró interesada en ver esta cinta dirigida por Juan Antonio Bayona.

En el almuerzo previo a los premios, la actriz conoció a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes y, en la conversación, este le pidió que envíe saludos a Uruguay, a lo que Robbie accedió.

Margot Robbie no tenía idea de que se trataba de uno de los exjugadores de rugby que camino diez días en la nieve en busca de ayuda. Tras una breve conversación, Canessa le dijo que formó parte de La Sociedad de la Nieve, a lo que la actriz se mostró emocionada: "¡Dicen que la película es excelente, quiero verla!".

Otro de los sobrevivientes que se entusiasmó en el almuerzo de los Oscar 2024 fue Gustavo Zerbino, el sobreviviente que guardó las pertenencias de sus amigos fallecidos para dárselo a sus familiares. Ni bien llegó, se tomó foto con Steven Spielberg, Martin Scorsese, Emma Stone y Billie Eilish.

Margot Robbie (Barbie), Roberto Canessa y Society of the Snow. pic.twitter.com/W57ZrMdxnq — Pablo Vierci (@pfvierci) February 13, 2024

¿Quiénes fueron los otros sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes?

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente.

En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana). Actualmente, solo dos de los 16 sobrevivientes no siguen vivos. Ellos son Javier Methol y José Luis Nicolás Inciarte.

¿Cómo se mantuvo Roberto Canessa vivo durante los 72 días en los Andes?

"Tenías que hacer tu propia agua, tenías que comerte a los muertos porque si no te ibas a morir", recuerda Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. "Los muertos están ahí, al lado tuyo. Empezás a ver la muerte de otra persona, no con tristeza por él, sino con tristeza por ti, porque estás como en lista de espera", agregó.

Tras el estreno de la exitosa película La Sociedad de la Nieve en Netflix; la plataforma unió a los actores con los exjugadores de rugby donde juntos hablan de la dura experiencia de esos 72 días. “No tengo miedo de morirme, sino que me da lástima no seguir viviendo”, comentó el médico.

Canessa ahora tiene miedo de que le pase algo a sus hijos o a sus nietos. Cuando estaba en los Andes se dijo: "Si me tengo que morir, me muero", pero ahora no. "Sabía que era difícil sobrevivir, me ponía a llorar, pero tenía que seguir caminando. Lo peor es la incertidumbre, no saber si seguir viviendo. Qué bajo puede llegar el ser humano que su inspiración sea seguir viviendo. Me parece que La sociedad de la nieve toca el fondo de lo que puede resistir un humano, es brutal".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis