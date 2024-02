Ryan Gosling revela que Margot Robbie y Greta Gerwig lo convencieron de ser ‘Ken’ en ‘Barbie’

Ryan Gosling está a la espera de la gala de los Oscar el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Gosling, de 43 años, fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel del muñeco ‘Ken’ en la taquillera película Barbie donde actuó al lado de Margot Robbie, quien no fue considerada en la premiación en su categoría de actriz.

Por su parte, Greta Gerwig, directora y guionista del filme, tampoco fue tomada en cuenta en la categoría de Mejor dirección. Gosling se pronunció al respecto y mencionó que “no hubiera existido Ken sin Barbie y que tampoco hubiera habido Barbie sin Greta ni Margot Robbie” mostrando su disconformidad con la decisión de la Academia.

Ahora, en una reciente entrevista dada a Variety, Ryan Gosling confesó que fueron las dos quienes lo convencieron de quedarse con el papel de ‘Ken’ ya que lo había rechazado por un tema de programación que complicaba sus horarios con el rodaje de Barbie.

“Hubo razones reales por las que no pude hacer la película. Programar cosas. Cosas de la vida. Y meses después llamaría a mis agentes o algo así y les diría: 'Oye, ¿a quién consiguieron para interpretar a Ken?' Y decían: 'Greta dice que eres tú'”, declaró el actor.

Margot Robbie y Ryan Gosling interpretan a los famosos muñecos 'Barbie y Ken'.

Ryan Gosling: "Ken es el papel más difícil que he tenido"

Ryan Gosling no es ajeno a los Premios Oscar. El actor fue nominado primero en el 2006 en la categoría Mejor actor con la película Half Nelson. Posteriormente, en el 2016 hizo lo mismo con su papel de Sebastian Wilder en la icónica comedia musical La La Land.

Este 2024, Ryan Gosling ha sido nominado como Mejor actor de reparto con su papel de Ken en Barbie, la película más taquillera del año pasado con más de 1 400 millones de dólares siendo el filme con más recaudación en la historia de Warner Bros obteniendo hasta ocho nominaciones en los Oscar.

“Ken es el papel más difícil que he tenido que desempeñar (…) Quería asegurarme de que iba a hacerlo, pensé: 'No puedo estropear esto'. No puedo ser el tipo que arruinó la película de Barbie (…) Así que, si voy a hacerlo, tengo que hacer más de lo que sé que soy capaz de hacer”, recalcó.

Greta Gerwig y Margot Robbie insistieron a Ryan Gosling de ser ‘Ken’

Greta Gerwig y Margot Robbie fueron las responsables de que Ryan Gosling haya aceptado el papel de ‘Ken’.

La directora ya había puesto su nombre en el guion de Barbie a pesar de que todavía no había aceptado la propuesta y la actriz y protagonista lo estaba tentando con “un regalo todos los días” que ella le compraba y le dejaba en su remolque.

“Al final pensé: '¿Quién soy yo para discutir con Greta Gerwig y Margot?' Ellas creyeron en mí y creían que debía hacerlo más de lo que yo creía. Ellas vieron algo que yo no. Pensé que era un papel tan fantástico que cualquiera podría interpretar. Ahora lo entiendo, pero me tomó un tiempo en procesarlo”, sostuvo.

