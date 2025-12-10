"Gracias María Corina por darnos esperanza de una Venezuela libre": Danny Ocean cantó en evento del Premio Nobel de la Paz

Danny Ocean hizo vibrar de emoción a todos los asistentes del evento de apertura en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que se realizó en honor a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo llegar al evento de la premiación este miércoles 10 de diciembre realizado en Oslo, Noruega.

Acompañado por el pianista estadounidense Curtis Crump Jr, el cantante Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido como Danny Ocean, inició cantando el clásico venezolano Alma Llanera, creado por Rafael Bolívar Coronado (letra) y Pedro Elías Gutiérrez (música).

Es así como el artista venezolano de 33 años empezó entonando las primeras estrofas de la mencionada canción considerada un himno de Venezuela. “Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma. De las garzas de las rosas. Soy hermano de la espuma”, entonó el cantante en un estilo de balada melancólica.

Del mismo modo, Danny Ocean, conocido por su éxito mundial Me rehúso, siguió con el tema Venezuela, otra canción identificada con el país llanero escrita por los compositores españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros como una carta de amor a la nación caribeña.

Es así como el artista internacional, quien estuvo en Lima en setiembre para un concierto en Costa 21, deleitó al público con su elegancia y su mensaje de añoranza a los venezolanos que buscan regresar a su país tras el exilio, al igual que él.

Danny Ocean agradeció a María Corina Machado con emotivo post

Danny Ocean no pudo ocultar su emoción luego de presentarse en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que fue entregado a Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, quien afirmó que llegará a Oslo en las próximas horas.

Compartiendo parte de su presentación en Instagram, el artista venezolano tuvo palabras de agradecimiento con la política venezolana, considerada la principal líder de oposición al chavismo.

“Gracias madre, María Corina Machado, por invitarme y regalarme este momento. No tengo palabras. Es el mayor de los honores cantar un pedazo de dos canciones tan simbólicas para nuestro país en un premio Nobel de la Paz”, escribió el cantante.

Del mismo modo, destacó la labor que viene teniendo la también ingeniera industrial en su lucha por liberar a Venezuela.

“Gracias por tu valentía y gracias por darnos y devolvernos la esperanza de que una Venezuela libre y sin miedo si puede existir. Felicidades por este gran reconocimiento. Por los que ya no están, por los que aún luchan y por los que vienen”, concluyó en su post.