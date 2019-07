Mariah Carey da detalles sobre su matrimonio con Tommy Mottola. | Fuente: Instagram

Mariah Carey conoció a Tommy Mottola cuando llegó a Sony Music. El productor, que había trabajado con grandes artistas como Céline Dion y Michael Jackson se convirtió en su “protector” rápidamente, hasta que su relación dejó de ser laboral y se casaron en el año 1993 a pesar de la gran diferencia de edad entre ambos (20 años).

Y, a pesar de que durante ellos primeros años se les observaba muy enamorados, hoy la intérprete de “Always be my baby” no se arrepiente de su separación, así al menos lo ha dicho en una entrevista con la revista Cosmopolitan, en la que da detalles sobre su matrimonio con Mottola: “No tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa”, aseguró.

De acuerdo con la autora del álbum “Merry Christmas”, Mottola se esforzó por mantenerla como “la clásica chica americana”, por lo que asegura que fue muy controlador con ella, y reveló que habría sido el hombre con el que tuvo relaciones sexuales por primera vez. “no he tenido tantas (parejas), pero sí muy variadas. Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata honestamente. En comparación con la mayoría que están en este medio”, dijo.

Cabe recordar que, tras divorciarse de Tommy Mottola, la cantante se casó en dos oportunidades: en el año 2008 contrajo matrimonio con el músico Nick Cannon (con quien tuvo gemelos) y, tras su divorcio en el 2016, estuvo a punto de casarse con el multimillonario australiano James Packer, con quien estuvo comprometida 10 meses.

Cabe recordar que, en el pasado, la cantante también fue relacionada amorosamente al cantante mexicano Luis Miguel, con el cantante Eric Benet y con el jugador de béisbol Derek Jeter.