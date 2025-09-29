Mario Castañeda, voz de Gokú en Latinoamérica, enfrenta la muerte de su madre en medio de la Comic Con Ecuador

El actor de doblaje mexicano, reconocido por dar voz a Gokú en Dragon Ball Z, se retiró de la Comic Con Ecuador 2025 tras el fallecimiento de su madre.

Mario Castañeda atraviesa un momento de duelo. El reconocido actor de doblaje mexicano, célebre por interpretar a Gokú en Dragon Ball Z, informó el fallecimiento de su madre mientras se encontraba en Ecuador para participar en la Comic Con 2025.

El evento se realizó los días 27 y 28 de septiembre en la ciudad de Cuenca. Aunque Castañeda era uno de los invitados más esperados, finalmente no pudo presentarse debido a la emergencia familiar.

El anuncio de su ausencia se hizo público a través de un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de la Comic Con Ecuador, en el que explicó las razones de su salida. El actor decidió regresar a México para acompañar a su familia.





El conmovedor mensaje de Mario Castañeda

Además de Gokú, Castañeda ha dado voz a personajes como Kevin Arnold en Los años maravillosos y Hulk en la versión de Mark Ruffalo, entre muchos otros personajes. En Cuenca tenía programada una presentación el sábado 27 de septiembre en el escenario principal, a la que no pudo asistir.

En su mensaje a los seguidores, expresó: “Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si lo hiciera no estaría aquí como debo estar. Tengo que regresar a México, pero aquí les dejo el corazón. Ha sido un momento difícil y complicado. Espero poder regresar en otra edición”.

René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z, Hyoga en Los Caballeros del Zodiaco y Stewie Griffin en Padre de familia, ocupó su lugar en la convención. “René se queda en mi representación; él es un hermano que llena el escenario”, añadió Castañeda.

En sus redes sociales, Castañeda dedicó unas breves palabras a sus seguidores: “Muchas gracias por su apoyo en estos momentos. No diré más, solo mil gracias”. De inmediato, recibió cientos de comentarios y miles de reacciones en muestra de respaldo.

Reacciones de la Comic Con Ecuador y fans

La organización de Comic Con Ecuador también envió un mensaje de apoyo a Castañeda: “Nuestro querido Mario Castañeda no podrá acompañarnos en Comic Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia”, señalaron en redes.

Hasta ahora, el actor ha mantenido en reserva la mayoría de los aspectos de su vida personal. Se sabe, sin embargo, que su madre, María de Jesús Partida, era una figura muy importante en su vida. Asimismo, en 2021, Castañeda también enfrentó la pérdida de su padre, un hecho que marcó profundamente su vida familiar.

