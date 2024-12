Murió a los 77 años Mark Withers, actor de ‘Stranger Things’, tras perder la batalla contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido actor de televisión Mark Withers falleció a los 77 años. De acuerdo con su hija, Jessie, el artista que formó parte de las series Stranger Things y Dynasty, murió el pasado 22 de noviembre, tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas.

"Se enfrentó a su enfermedad con la misma fuerza y dignidad que aportó a su oficio, creando un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel fuera inolvidable", dijo a Variety este fin de semana. "El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual", agregó.

A pesar de que solo apareció en un episodio de Stranger Things, el papel de Mark Withers como el forense Gary en la primera temporada de la serie de Netflix, fue crucial para el desarrollo de la historia.

También participó en diferentes proyectos como Ted, en Dynasty, tuvo apariciones especiales en Wonder Woman, Magnum, PI, Los duques de Hazzard, Hart to Hart, Remington Steele, Dallas, LA Law, Days of Our Lives, Matlock, Kaz, The King of Queens y Frasier.

Stranger Things actor Mark Withers dead at 77: Dynasty star passes away after pancreatic cancer battle https://t.co/MGHJGj9onh pic.twitter.com/PbD0Ss0M7Y — Daily Mail Online (@MailOnline) December 7, 2024

¿Quién fue Mark Withers?

Mark Withers comenzó su carrera como actor protagonizando una campaña nacional para McDonald's después de ser descubierto por un agente. También protagonizó anuncios nacionales para importantes marcas como Folger's Coffee, Irish Spring, Tartar Control Crest y American Airlines.

De 1986 a 1987, también apareció en ocho episodios de Days Of Our Lives como el entrenador Locke. Después se tomó un descanso del cine y la televisión en la década de 1990, tras una aparición en la película Southern Man de 1998. Regresó a la televisión con un papel en Frasier en 2001, y continuó con pequeños papeles en programas, incluidos The King Of Queens y Criminal Minds.

En 2010, apareció en tres episodios de True Blood como Morris, junto con un episodio de Castle y dos episodios de Sense8, la serie de Netflix.

Podcast recomendado ¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! El cobro del IGV a los servicios digitales ya está cada vez más cerca y las plataformas de streaming informaron que este lo pagará el consumidor final con mayores precios. Hemos tenido varios lanzamientos desde Samsung, Xiaomi y AMD, pero uno de los más llamativos es el de la PlayStation 5 Pro. ¿Vale la pena ir por la consola u optar por una PC Gamer? Y conversamos con Harman sobre una de sus principales marcas, JBL, y su presencia en el Perú. Leer más Metadata | podcast METADATA E261 | La tasa Netflix ya muestra sus efectos (en nuestros bolsillos) y... ¿PS5 Pro o PC gamer?