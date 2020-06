Gwyneth Paltrow y sus excéntricos productos. Ahora lanzó velas con olor a sus orgasmos. | Fuente: EFE

Tras el éxito de la vela "esto huele como mi vagina", la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow lanza una nueva con el nombre "esto huele a mis orgasmos", de diferentes matices aromáticos en los que priman notas florales y cítricas que juntas desprenden "un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo".

Paltrow, de 47 años, amplía su imperio de velas aromáticas con este lanzamiento, que ya está a la venta en su tienda online Goop.

Así lo ha revelado durante una entrevista con el humorista y presentador Jimmy Fallon, en la que explicó que el nuevo producto contiene notas de ingredientes como el pomelo, el azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía.

"Hasta la caja la hemos decorado con fuegos artificiales", señalaba Gwyneth Paltrow, quien ha participado en seis películas de Marvel como Pepper Potts, mientras mostraba a la cámara con picardía su nuevo producto.

Según la descripción de la vela "esto huele a mis orgasmos", que se vende por US$ 75 dólares, es de "un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo".

MILLONARIO IMPERIO

Además de su faceta como actriz, su primera aparición en las cintas de Marvel fue con "Iron Man" (2008) y la última en "Avengers: Endgame" (2019), es conocida por ser una particular prescriptora de belleza, moda y estilo de vida que da a conocer de primera mano a través de su proyecto, Goop, una compañía que vende productos de moda, cosmética y libros, entre otros productos.

Previamente, Gwyneth Paltrow lanzó una línea de velas "esto huele como mi vagina" que se vendió como pan caliente. La artista admitió que, en principio, la idea surgió como una broma.

"Percibí un olor agradable y dije: ‘huele como mi vagina’. Pero todo era una broma porque estábamos drogados. Estábamos probando un té de setas alucinógenas", comentó en el programa de Seth Meyers. Broma o no, sus ocurrentes productos se venden bien y su marca Goop está valorada en más de US$ 252 millones según The New York Times. (EFE)