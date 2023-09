Kevin Federline quiere que Britney Spears aumente manutención por sus dos hijos, afirma TMZ

Britney Spears sigue generando noticia con su vida personal que no deja de ventilarse en las páginas de las revistas de celebridades más importantes de Hollywood. Ahora, de acuerdo con información de TMZ, su exesposo Kevin Federline buscaría ir a los tribunales para pedir que la ‘princesa del pop’ aumente la manutención que, actualmente, le pasa por estar a tiempo completo con los dos hijos que tienen ambos: Jayden James y Sean Preston.

En efecto, el portal especializado en celebridades señala que la solicitud de Kevin Federline se da debido a que “nunca se negoció” que él tenga que estar con los dos jóvenes de 16 y 17 años, respectivamente, a tiempo completo “cuando discutieron los términos de la manutención”.

Asimismo, fuentes de TMZ aseguran que Federline viene recibiendo 40 mil dólares al mes por tener a los hijos que tiene con Britney Spears de su matrimonio entre el 2004 y 2006. Esta cantidad se basa, según el medio, que cada uno tenga a los adolescentes el 50% del tiempo. Sin embargo, la cantante estadounidense no cumplió con dicho acuerdo en los últimos años.

Sean Preston cumplirá 18 años el próximo 14 de setiembre por lo que concluiría la manutención de su custodia para Kevin Federline. En el caso de Jayden, la manutención seguirá hasta junio de 2025, mes en que se graduaría de la secundaria.

“Entonces, de manera realista, 20 mil dólares es la cantidad relevante si Kevin solicita el aumento, pero esa cantidad podría dispararse si demuestra que necesita más dinero para el 100 por ciento de la atención de Jayden”, precisa TMZ.

Por otro lado, se conoció que Kevin Federline se mudó junto a su esposa Victoria Prince a Hawaii en agosto último junto a los dos hijos de él y Britney, quien no se pronuncié por dicho traslado de sus hijos en los tribunales de California.

“Kevin animó a Sean Preston y Jayden a ver a su madre, pero no los obligaría. Continuaron despidiéndose. Los niños no la han visto desde hace 2 años. Nos comunicamos con el abogado de Kevin, Mark Vincent Kaplan. Hasta el momento no hay respuesta”, describe TMZ.

Britney Spears y Kevin Federline tienen dos hijos: Jayden James y Sean Preston. | Fuente: Getty Images

Britney Spears sigue pagando lujoso departamento de Sam Asghari

Anteriormente, el mismo medio publicó un reporte donde aseguró que Britney Spears viene desembolsando la suma de 10 mil dólares mensuales para que su exesposo Sam Asghari pueda vivir en una nueva casa ubicada en uno de los edificios más lujos de Los Ángeles, California.

“Nos dijeron que 10 mil dólares es el costo de una unidad estándar en el rascacielos, pero Sam Asghari pudo llegar a un acuerdo para un mejor apartamento al precio base”, señaló el portal, que puntualizó que esta acción de Spears se da por consejos de sus propios abogados ya que consideran “prudente” que la artista de 41 años continue asumiendo los gastos de su expareja.