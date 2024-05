¡Más rico que el rey! Paul McCartney, el primer músico inglés multimillonario

La fortuna de Paul McCartney, el legendario exintegrante de The Beatles, ha llegado a los mil millones de libras (1.27 mil millones de dólares). Esto lo convierte en el primer músico del Reino Unido en alcanzar ese nivel de riqueza, según la lista de las personas más ricas del país que elabora The Sunday Times, divulgada este viernes.



A sus 81 años, McCartney incrementó su fortuna en 50 millones de libras (62.5 millones de dólares), gracias a su gira Got Back 2023 y la reedición de dos álbumes recopilatorios de los Beatles: 1962-1966 The Red Album y 1967-1970 The Blue Album.



Adicionalmente, en 2023, una nueva canción de la banda, Now And Then, se lanzó como la última de The Beatles y alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido. Esta canción fue escrita y cantada por John Lennon a finales de la década de 1970, y décadas después, los demás miembros de la banda la completaron gracias a la tecnología.

Paul McCartney oficialmente es multimillonario.Fuente: Instagram: @paulmccartney

¿Qué tan rico es el rey del Reino Unido?

En la lista de las personas más ricas de 2024, elabora The Sunday Times, también destaca el nombre de Carlos III, rey del Reino Unido. El monarca ingresó con un patrimonio neto de 770 millones de dólares, superando al de su difunta madre, la reina Isabel II. Su fortuna aumentó significativamente en el último año, ya que en 2023 tenía 12 millones de dólares menos.



A pesar de su riqueza, los 770 millones de dólares de Carlos III son poco en comparación con otros en la lista. Paul McCartney, por ejemplo, se encuentra casi cien lugares por encima del rey, con una fortuna estimada en 1.27 mil millones de dólares, compartida con su esposa Nancy. También son más ricos que J.K. Rowling, Elton John, Victoria y David Beckham y Simon Cowell.

Paul McCartney junto Carlos III, rey del Reino Unido.Fuente: Instagram: @paulmccartney

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis