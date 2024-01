Melissa Barrera afirma que su abrupta salida de 'Scream' fue "un gran despertar"

Melissa Barrera sigue adelante con su carrera de actriz y parece ya haber olvidado los momentos amargos que tuvo que pasar al ser despedida de la icónica franquicia de Scream en noviembre del año pasado. En efecto, la actriz de 33 años estuvo presente en la noche de gala del Festival de Cine de Sundance donde mencionó que luego de su salida de la película de terror ha tenido “un gran despertar” y que se encuentra “agradecida” con todo lo que le ha pasado en adelante.

Cabe recordar que Melissa Barrera fue expulsada de Scream, supuestamente, por sus comentarios en redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamas calificando dicho conflicto como “un genocidio y una limpieza étnica”. Ahora, la actriz reflexiona sobre lo sucedido.

“Honestamente, creo que finalmente me estoy convirtiendo en quien se supone que debo ser en la vida, y los últimos meses han sido un gran despertar de eso (…) Estoy muy agradecida por todo lo que ha sucedido”, manifestó la actriz a The Associated Press el último jueves.

La salida de Melissa Barrera de Scream significó una gran sorpresa para la popular franquicia de terror que tenía la intensión de iniciar con las grabaciones de su séptima entrega.

Melissa Barrera hizo el papel principal de Samantha Carpenter en las dos últimas entregas de Scream, por lo que se conocía que iba a estar en el nuevo proyecto después de que Scream 6 obtuviera un total de 170 millones de dólares en la taquilla internacional, pero ya no será así.

'Scream' es una de las sagas de terror más populares de los últimos tiempos. | Fuente: Instagram (screammovies)

¿Por qué fue despedida Melissa Barrera de ‘Scream’?

La salida de Melissa Barrera de Scream se debió, de acuerdo con un comunicado de la productora Spyglass, por los comentarios que hizo la actriz sobre el conflicto que se vive en la franja de Gaza entre Hamas e Israel. La empresa señaló tener “cero tolerancias” contra los mensajes “antisemitas” que, presuntamente, había escrito Barrera.

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, se lee en el escrito de Spyglass.

Por su parte, Melissa Barrera aclaró que sus comentarios, por el contrario, condenaban el antisemitismo y la islamofobia así como “el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”.

Christopher Landon renunció como director de 'Scream 7'

Previo a la última Navidad, Scream recibió otra mala noticia: Christopher Landon dejó el cargo de director del próximo filme avivando aún más la crisis. Landon dijo que ya había tomado la decisión en medio de inconvenientes que se volvieron “una pesadilla” para él y su equipo.

“Supongo que ahora es un buen momento para anunciar que dejé formalmente Scream hace siete semanas. Esto decepcionará a algunos y deleitará a otros. Fue un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla”, escribió el cineasta en su cuenta de 'X'.

De igual manera, agradeció ser parte, por unos meses, de la saga de Scream elogiando a su creador Kevin Williamson, y al primer director de la saga, Wes Craven.

“Hay más que agregar a la conversación además de esperar que el legado de Wes prospere y se eleve por encima del ruido de un mundo dividido. Lo que él y Kevin crearon es algo asombroso y tuve el honor de tener incluso un breve momento disfrutando de su brillo”, añadió.