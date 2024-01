Julia Roberts reveló el motivo por el cual no hace desnudos en películas: ¿qué dijo?

Julia Roberts es una de las actrices más populares e icónicas de Hollywood. Ganadora del Óscar como Mejor Actriz por su interpretación de Erin Brockovich en el 2000 y recordada por sus papeles en memorables películas como Mujer bonita y El informe pelícano, Roberts, de 56 años en la actualidad, nunca se animó a grabar una escena desnuda y en una reciente entrevista para la revista Vogue UK decidió explicar el motivo.

Fue el presentador británico Richard Curtis quien le consultó a Julia Roberts si siente algún tipo de “sentimiento de responsabilidad hacia otras mujeres” en el momento de evadir guiones que involucren alguna escena donde tenga que desnudarse. Roberts aseguró mantenerse bien con hacer filmes con perfil ‘G-Rated’ (aptos para todo público).

“No es por criticar las decisiones de las demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o no ser vulnerable físicamente es una decisión que tomo para mí misma. Pero, en efecto, estoy eligiendo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”, expresó la actriz.

En otro momento, Julia Roberts se refirió a la dinámica que existe hoy en día en la industria del cine, lo cual calificó como algo “completamente diferente” de lo que era los momentos en que debutaba en el cine en 1988. “Hay tantos elementos para ser famoso ahora, que parece agotador. Hay más elementos, hay más ruido, hay más salidas, hay más cosas”, acotó.

Esta no es la primera vez que Julia Roberts se refiere a su postura de no desnudarse ante las cámaras. En el 2009, recalcó que su papel de madre no le permite poder cambiar de opinión y acceder a dichas escenas. “No es realmente lo que yo hago, si me piden que lo haga, tienen que esperar que sea moderado”, declaró a la prensa.

Julia Roberts ganó el Óscar como Mejor Actriz por la película Erin Brockovich. | Fuente: AFP

Julia Roberts habló sobre la muerte de su exnovio Matthew Perry

En diciembre último, Julia Roberts rompió su silencio y decidió referirse sobre su exnovio Matthew Perry, el popular actor de Chandler Bing en Friends.

Fue durante una entrevista con Entertainment Tonight que la actriz lamentó el deceso de Matthew Perry, con quien salió durante seis meses luego de grabar juntos escenas para un recordado episodio de la serie estadounidense.

"La muerte repentina de alguien (como Matthew Perry) tan joven es devastadora. Creo que ya saben, esto nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a seguir delante de una manera positiva lo mejor que podamos”, manifestó.